Sprawdź się na „Speed Selekcji”

Sprawdzian z taktyki i obserwacji, testy psychologiczne i pytania o historię Polski – uczestnicy „Speed Selekcji” będą mieli tylko 48 godzin, by pokonać własne słabości i konkurentów. – Na podium może stanąć tylko jedna osoba – mówi mjr rez. Arkadiusz Kups, organizator i pomysłodawca ekstremalnej gry terenowej. Udział w „Speed Selekcji” jest bezpłatny, zgłoszenia można wysyłać do 16 czerwca.

Selekcja odbywa się od 20 lat. – Przewinęło się przez nią mnóstwo osób, dziś wiele z nich służy w elitarnych jednostkach Wojska Polskiego, są żołnierzami wojsk specjalnych albo kawalerii powietrznej – mówi mjr rez. Arkadiusz Kups, były komandos, twórca systemu taktycznego Combat ‘56 (system walki wręcz opracowany dla sił specjalnych). Po dwóch dekadach nadszedł jednak czas na zmianę formuły wydarzenia. Tegoroczna „Speed Selekcja” odbędzie się co prawda tradycyjnie w Drawsku Pomorskim, będzie jednak krótsza niż poprzednie edycje – kilka dni zamieniono na 48 godzin gry terenowej, od 21 do 23 czerwca. – Otwieramy się na tych, którzy pracują zawodowo i nie mogą pozwolić sobie na tygodniowy urlop po to, by wziąć udział w selekcji – mówi organizator.

Drugą nowością jest wprowadzenie rywalizacji między zawodnikami. Do tej pory działali oni w grupie i sami wycofywali się, jeśli nie dawali rady. Teraz po każdej konkurencji instruktorzy wykluczą najsłabsze ogniwo, czyli osobę, która miała najgorszy czas albo zdobyła najmniej punktów. – Zwycięzca będzie tylko jeden – podkreśla mjr rez. Kups.