Na ratunek tonącemu

Starszy marynarz Konrad Romańczuk uratował nastoletniego chłopca, który tonął w Bałtyku. Do zdarzenia doszło w czwartek, 31 maja, na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku.

Tego dnia starszy marynarz Konrad Romańczuk, plażował ze swoją szesnastomiesięczną córką oraz partnerką na Wyspie Sobieszewskiej przy wejściu numer 12. „Pogoda była ładna. W stronę plaży wiał wiatr. Woda był dosyć ciepła. Na plaży była garstka ludzi. Kilka osób się kąpało. Około godz. 18.50 zbieraliśmy się już do domu. W pewnym momencie moja partnerka spytała: słyszałeś to? Zdawało się jej, że ktoś krzyknął” – opowiada marynarz. Kiedy spojrzał w stronę morza dostrzegł chłopaka walczącego o życie. Rzucił mu się na ratunek. Tonący chłopiec walczył z bardzo niebezpiecznym prądem morskim, wytworzonym na skutek powracającej fali, tak zwanym prądem wstecznym.

Fale były dosyć duże. Tonący chłopiec nie mógł nogami dosięgnąć dna. Prąd morski wciągał go stopniowo w głąb morza. „Kiedy znajdowałem się około pięciu metrów od niego, zobaczyłem w jego twarzy zupełną rezygnację i jakiś specyficzny rodzaj otępienia. Pomyślałem, że chyba pogodził się z tym, że za chwilę straci życie. Wtedy krzyknąłem do niego: tutaj jestem! Spójrz na mnie! Walcz!” – mówi starszy marynarz Romańczuk. Dodaje, że po chwili udało mu się złapać chłopca pod pachę. Wtulił się we mnie. „W pewnym momencie nakryła nas fala i poczułem jak wielka jest siła prądu wstecznego. Do tej pory znałem ją tylko z teorii. Miałem wrażenie, że napiera na mnie betonowa ściana. Wiedziałem, że jedyne co mogę zrobić to stać w miejscu i próbować nie dać się znieść w głąb zatoki. Gdybym próbował iść pod prąd – nie miałbym żadnych szans. Wyczułem jednak krótki moment tuż po tym kiedy ta fala nas nakryła, kiedy mogłem o około pół metra przesunąć się w stronę lądu. Potem znowu stojąc walczyłem z siłą tej fali, czekając na moment, kiedy będę mógł przejść kolejne pół metra w stronę lądu. W ten sposób co jakiś czas, co pół metra przesuwałem się w stronę brzegu. Do strefy na tyle bezpiecznej, żeby w miarę swobodnie przejść do brzegu miałem ponad dwadzieścia metrów” – opowiada marynarz. Chłopca udało się uratować po około 10 minutach walki z silnym prądem morskim.