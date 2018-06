Polityka fałszywego uśmiechu

Czy realne jest porozumienie z Kim Dzong Unem w sprawie broni atomowej? Co tak naprawdę siedzi w głowie dyktatora i z czego wynikają zmiany w polityce reżimu? W czerwcowej „Polsce Zbrojnej” swoją wizję polityki Korei Północnej wobec świata kreśli profesor Waldemar Jan Dziak, specjalista od krajów Dalekiego Wschodu.

Co się stało, Panie Profesorze, że przywódca Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, który niedawno groził zniszczeniem Waszyngtonu, zaczął wymachiwać w kierunku Amerykanów gałązką oliwną?

Prof. Waldemar Jan Dziak: Kim Dzong Un w noworocznym przemówieniu zaproponował pokojową ofensywę czy, jak kto woli, politykę uśmiechu. Tę zmianę należy wiązać z kilkoma wydarzeniami, ale najważniejsza i najbardziej dotkliwa jest presja ekonomiczna i polityczna, połączona z sankcjami ekonomicznymi Rady Bezpieczeństwa ONZ. Na euforię jest jednak stanowczo za wcześnie. W sferze deklaracji takie stanowisko Kima można uznać za przełom, ale o pełnym sukcesie będziemy mogli mówić dopiero w sytuacji, gdy zapadną decyzje, które realnie przybliżą świat do pokoju. A do tego jeszcze daleko. W przeszłości z Północą toczono rozmowy dwustronne, trzystronne, czterostronne i sześciostronne, nie wspominając o próbach dialogu bilateralnego między KRLD a kolejno: Japonią, Republiką Korei czy Chinami, po śmierci Kim Dzong Ila. Wszystkie one kończyły się spektakularnym fiaskiem, a jedynym zwycięzcą dialogu pozostawała Korea Północna, która zawsze grała tylko o jedno, o zyskanie czasu, i za każdym razem go zyskiwała. Do końca 2017 roku presja i sankcje nie zmusiły Kima do jakichkolwiek ustępstw w sprawie programu nuklearnego. Wprost przeciwnie – z Pjongjangu raz po raz słychać było kolejne buńczuczne oświadczenia, że Korea Północna nie zamierza ustąpić, a nawet zdecydowanie wyklucza jakiekolwiek rozmowy, których celem miałaby być rezygnacja z posiadania arsenału jądrowego i środków jego przenoszenia. I nadszedł rok 2018. W jakim stopniu jednak radykalna zmiana stanowiska Kima jest rzeczywiście jego wyborem, a w jakim tylko koniecznością? Jeśli weźmiemy pod uwagę najważniejsze fakty, dojdziemy do wniosku, że znalazł się w sytuacji wyjątkowo trudnej i ma tego świadomość. Między innymi ma prawo sądzić, że sankcje ekonomiczne, do których teraz solidarnie przyłączyły się również Chiny, dziś byłoby znacznie trudniej obejść niż w przeszłości.