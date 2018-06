Dotrzeć na drugi brzeg

Poniedziałek, 4 czerwca 2018 roku, był pierwszym dniem szkolenia, kiedy w rejonie OC Biała Góra od wczesnych godzin rannych słychać było ryk silników pojazdów. Po udzieleniu instruktażu oraz szczegółowym omówieniu warunków bezpieczeństwa przez kierownika zajęć, żołnierze przystąpili do przygotowywania pojazdów oraz sprzętu i wyposażenia do wykonania postawionych zadań.

Tak było również teraz. Transporty operacyjne do miejsca szkolenia rozpoczęły się w ostatnich dniach maja, po to, aby w pierwszym tygodniu czerwca żołnierze oraz sprzęt mogli realizować zaplanowane przedsięwzięcia.

REKLAMA

Tego dnia Odrę pokonywali żołnierze batalionu zmechanizowanego oraz kompanii rozpoznawczej. Te dwa pododdziały realizowały przeprawę desantową na transporterach opancerzonych BRDM oraz bojowych wozach piechoty BWP-1. Ponadto, żeby dostać się na drugi brzeg rzeki, żołnierze z pancernej brygady, wykorzystywali sprzęt, który na co dzień znajduje się w wyposażeniu 5 Kresowego Batalionu Saperów z Krosna Odrzańskiego. To właśnie przy użyciu PTS (pływających transporterów samobieżnych) i łodzi desantowych żołnierze oraz pojazdy kołowe mogły zrealizować przeprawę przez przeszkodę wodną.

Pokonanie przeszkody wodnej nie jest to zadanie łatwe. Nurt rzeki utrudniał zadanie zarówno pojazdom, jak i łodziom, na których znajdowali się ludzie. W każdym z przypadków liczyła się wiedza, doświadczenie oraz umiejętności żołnierzy. Niezwykle ważne było zgranie załóg w pojazdach oraz poszczególnych żołnierzy w drużynach, zwłaszcza podczas pływania łodziami desantowymi. Rejony wejścia do rzeki oraz jej opuszczenia były dokładnie oznakowane, tak więc żołnierze oraz pojazdy przeprawiali się we wcześniej przygotowanych miejscach. Nie mogło dojść do sytuacji, że pojazd został zniesiony przez nurt rzeki. Liczyły się tutaj umiejętności kierowców, którzy musieli we właściwy sposób manewrować, tak aby ich pojazdy wyjechały na brzeg w określonym punkcie.

Dowódca kompanii zmechanizowanej, porucznik Daniel Mirecki, tak w kilku słowach podsumował szkolenie, które realizowali jego podwładni: – Pokonanie przeszkody wodnej wymaga wielu przygotowań. Żołnierze muszą być wyszkoleni, każdy musi wiedzieć co ma robić, jakie czynności wykonywać podczas przeprawy przez rzekę. Ostatnim elementem przygotowań, już w samym dniu przeprawy, jest uszczelnienie bojowego wozu piechoty i dokładne sprawdzenie, czy wszystko zostało poprawnie wykonane. Dopiero wtedy żołnierze mogą rozpocząć pokonywanie rzeki. Część żołnierzy z mojej kompanii wykonywała to zadanie w przeszłości, jednak są też tacy, którzy na Odrę wypłynęli po raz pierwszy. Zwłaszcza dla nich jest to duże wyzwanie. Każdy z żołnierzy jest jednak dobrze przygotowany. Jeszcze dzisiaj, przez rozpoczęciem zajęć, przypomniane zostały zasady postępowania podczas przeprawy. Wszystkie te czynniki złożyły się na wykonanie zadania przez każdą z załóg.

Tak w skrócie wyglądał pierwszy dzień szkolenia z pokonywania przeszkody wodnej. Kolejne dni, to kolejne pododdziały, które przeprawią się na drugi brzeg Odry.

Tekst: kpt. Katarzyna Sawicka