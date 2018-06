Wolne etaty dla zawodowców

Tego samego dnia kwalifikacje będzie prowadził 11 Batalion Dowodzenia w Żaganiu. W korpusie oficerów poszukiwani są podporucznicy i porucznicy do służby na stanowiskach w specjalnościach łączności i Informatyki oraz eksploatacji systemów łączności. Podoficerowie mogą z kolei aplikować do służby związanej m.in. z łącznością i informatyką, inżynierią wojskową i logistyką. Szeregowym zawodowym oferowane są z kolei stanowiska kierowców (kategoria C, C+E). Informacje szczegółowe pod nr. tel.: 261 688 364 lub 261 648 360.

Już w najbliższy czwartek, 7 czerwca kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w 9 Batalionie Dowodzenia w Białobrzegach. Poszukiwani są chętni do służby na stanowiskach w korpusach: oficerów, podoficerów i szeregowych. Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel.: 261887517, 261887464.

Już w najbliższych dniach w wielu jednostkach rozpoczną się kwalifikacje do służby zawodowej. Kandydatów na szeregowych zawodowych poszukuje m.in. Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego, a stanowiska podoficerskie oferuje 6 Batalion Dowodzenia. Oficerowie z kolei mogą aplikować do służby w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu.

W czwartek nabór odbędzie się też w 31 Batalionie Radiotechnicznym we Wrocławiu. Jednostka oferuje stanowiska oficerskie w sekcji logistyki, zespole zabezpieczenia medycznego i kompanii logistycznej. Ale poszukiwani są też kandydaci na stanowiska podoficerów. Ochotnicy – podoficerowie mogą aplikować na stanowiska w sekcjach: personalnej, rozpoznawczej, operacyjnej, dowodzenia i łączności, kancelarii tajnej oraz grupie zarządzania bezpieczeństwem łączności i informatyki. Poszukiwani są także operatorzy i technicy do obsługi stacji radiolokacyjnej. Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel.: 261 669 921, 261 669 969.

11 czerwca nabór na stanowiska szeregowych zawodowych będzie prowadził 91 Batalion Logistyczny w Komprachcicach (woj. opolskie). Poszukiwani są oficerowie (dowódca kompanii), podoficerowie (dowódcy plutonu, dowódca drużyny, podoficer sztabowy, instruktor), a także kandydaci na szeregowych zawodowych. W przypadku tych ostatnich chodzi głównie o kierowców. Telefon kontaktowy: 261 621 310.

12 czerwca kwalifikacje do służby zawodowej będą prowadzili przedstawiciele 6 Batalionu Dowodzenia w Krakowie. Tu poszukiwani są przede wszystkim podoficerowie. Jednostka oferuje stanowiska: podoficera sztabowego, zastępcy kierownika kancelarii, starszego technika, zastępcy dowódcy plutonu – dowódcy drużyny, dowódcy obsługi radiostacji, technika pododdziału, dowódcy drużyny remontowej i dowódcy sekcji – dowódcy grupy ewakuacji medycznej.

Dzień później, 13 czerwca na kwalifikacje można zgłosić się do innej krakowskiej jednostki – 6 Batalionu Logistycznego. Jednostka posiada wolne stanowiska służbowe w korpusie podoficerskim w następujących specjalnościach wojskowych: szef kompanii-dowódca drużyny, dowódca plutonu, dowódca sekcji.

Chętnych do służby poszukuje też Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego. Kwalifikacje na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych odbędą się 14 czerwca. Ochotnicy muszą mieć ukończone co najmniej gimnazjum i odbytą czynną służbę wojskową (np. zasadniczą lub przygotowawczą). Wymagany jest też wzrost 178–190 cm, wiek do 28 lat oraz odpowiednia koordynacja ruchowa i zdolność szybkiego uczenia się złożonych elementów ruchu. Kandydat nie może mieć charakterystycznych wad zewnętrznych i widocznych tatuaży. Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest przesłanie zgłoszenia na adres email: preprwp@ron.mil.pl. Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 261 848 214.

Szansę na służbę oferuje także 31 Baza Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. Kwalifikacje w jednostce sił powietrznych odbędą się 18 czerwca. Nabór dotyczy głównie oficerów, chętnych do zajęcia stanowisk w strukturach służby inżynieryjno-lotniczej (podporucznicy, porucznicy i kapitanowie). Minimalne wymagania stawiane kandydatom, to: znajomość języka angielskiego (minimalne wymagania na poziomie 2,2,2,2 wg STANAG 6001) oraz wykształcenie średnie techniczne i tytuł magistra – preferowani są absolwenci studiów politechnicznych. Jednostka posiada również wolne stanowiska służbowe w grupie osobowej łączności i informatyki, infrastruktury oraz logistyki. Więcej informacji pod nr. tel. 261 548 593 lub 261 548 580.

O etat można też ubiegać się w 16 Batalionie Powietrznodesantowym w Krakowie. Tu nabór do służby zawodowej odbędzie się 19 czerwca. Poszukiwani są szeregowi na stanowiska w specjalnościach wojskowych: kierowcy-kucharza, mechanika-rusznikarza i kierowcy-operatora.

20 czerwca na kwalifikacje można zgłosić się do Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. Oferowane stanowiska to przede wszystkim kierowcy różnych kategorii (C, C+E). Poszukiwany jest także kierowca kołowego transportera opancerzonego. Telefon kontaktowy: 261 657 238.

O etat szeregowego zawodowego mogą się ubiegać osoby, które mają za sobą służbę wojskową. Chodzi tu np. o rezerwistów po służbie zasadniczej oraz żołnierzy narodowych sił rezerwowych, a także byłych żołnierzy zawodowych. Do kwalifikacji na stanowiska oficerów i podoficerów mogą też stanąć czynni żołnierze, którzy chcieliby zmienić miejsce pracy.

Kandydat zgłaszający się na kwalifikacje, musi zabrać ze sobą m.in. książeczkę wojskową, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego oraz dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie i kwalifikacje. W przypadku byłych żołnierzy zawodowych wymagane jest świadectwo służby, a żołnierze NSR muszą przedstawić zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej.