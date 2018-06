Międzynarodowe współdziałanie na Saber Strike -18

Skomplikowane zadania taktyczne realizowane przez sojusznicze pododdziały potwierdzają skrupulatne przygotowanie i wyszkolenie uczestników międzynarodowego ćwiczenia pk. Saber Strike -18.

Jak głosi znana maksyma: „Szkolenie jest wykonywaniem zadania bojowego w czasie pokoju”, dlatego szkolenie w środowisku międzynarodowym dobitniej podkreśla jego kluczowe znaczenie. Jednym z licznych tego dowodów jest obecne współdziałanie żołnierzy polskich z 6 Brygady Powietrznodesantowej oraz amerykańskich z 1 Dywizji Kawalerii z Fort Hood w trakcie sojuszniczych manewrów na obiektach szkoleniowych CSWL Drawsko. Z jednej strony jest to dla nich spore wyzwanie, jednak z drugiej strony jest to nieprzeciętna okazja do porównania obowiązujących procedur, możliwości technicznych sprzętu wojskowego, a także wymiany doświadczeń.

Podczas wspólnych działań taktycznych na poligonie drawskim w jednym z epizodów uczestniczyło około 80 żołnierzy oraz 20 pojazdów Hmmwv z 18 Batalionu Powietrznodesantowego, czołgi Abrams oraz wozy bojowe Bradley z 1 Dywizji Kawalerii. W trakcie sojuszniczych działań ćwiczono nie tylko obronę, ale również prowadzenie natarcia przez pododdziały zmechanizowane we współdziałaniu z czołgami.