Śladami tradycji

Działalność Sali Tradycji Czarnej Dywizji w Pancernej stolicy Polski Żaganiu zainaugurowano w 2011 roku. Palcówka jest częścią Centrum Tradycji Wojak Pancernych i jednocześnie siedzibą Zarządu Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków. Sala Tradycji na ponad ośmiuset metrach kwadratowych tworzy przestrzeń wystawienniczą prezentującą w zwarty sposób tradycję bojowe i współczesną działalność dywizji. Motto placówki „Poznać dzieje – zrozumieć dziedzictwo” zainspirowało twórców obiektu do przybliżenia wielu barwnych postaci związanych z historią dywizji, legendarnych dowódców, żołnierzy i współczesnych bohaterów. Sylwetki bohaterskich żołnierzy wzbudzały niemałe zainteresowanie wśród odwiedzających Salę Tradycji elewów. Każdy z nich zadawał dużo pytań oprowadzającemu. Ponadto, liczne eksponaty, prezentowane w gablotach, sprawiały, że żołnierze z kompanii szkolnych 10BKPanc nie mieli ochoty opuszczać Sali Tradycji.



Kolejny dzień dostarczył elewom nowych wrażeń. W piątek, 1 czerwca 2018 roku, żołnierze pojechali do Międzyrzecza, gdzie w ramach Dnia Otwartych Koszar spędzili kilka godzin w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej. Tam również mieli lekcję historii, podczas zwiedzania brygadowej Sali Tradycji. Ponadto mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem znajdującym się na wyposażeniu jednostki. Dla wielu z nich była to pierwsza okazja, to przyjrzenia się z bliska pojazdom innym niż te, które na co dzień oglądają w 10BKPanc. Jednak wielu z nich jednogłośnie stwierdziło, że to właśnie świętoszowskie Leopardy budzą największe zainteresowanie i żaden inny sprzęt im nie dorówna.

Po dniu pełnym emocji żołnierze wrócili do Świętoszowa. Oprócz zaplanowanych przedsięwzięć na weekend mieli trochę czasu także na zasłużony odpoczynek po tygodniu szkolenia. 8 czerwca 2018 roku, w piątek, czeka ich jeden z najważniejszych dni w służbie każdego żołnierza – uroczysta przysięga wojskowa. Ten dzień z całą pewnością dostarczy wielu niezapomnianych wrażeń i będzie wyjątkowy dla każdego z elewów.

Tekst: kpt. Katarzyna Sawicka