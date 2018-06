Trzy medale strzelców na wojskowym czempionacie

Reprezentacja Wojska Polskiego z 50. Wojskowych Mistrzostw Świata w Strzelectwie wraca z trzema brązowymi medalami. Na podium w Szwajcarii dwukrotnie stanęła drużyna męska specjalizująca się w strzelaniu z karabinu. Brązowy medal wywalczyła również drużyna męska pistoleciarzy.

– Cieszę się z trzech medali, choć prawdę mówiąc liczyłem na więcej. Szkoda, że na podium nie udało się stanąć Joannie Tomali. Była bardzo blisko medalu –mówi płk rez. Tomasz Kwiecień, prezes Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Pułkownik przyznał, że ostatnio wojskowa reprezentacja strzelców wzmocniła się i wierzy, że przyniesie to lepsze wyniki na przyszłorocznych wojskowych igrzyskach w Chinach. – W porównaniu do poprzednich wojskowych czempionatów nasi strzelcy już spisali się lepiej. Daleko im wprawdzie do rekordu sprzed ośmiu lat w Brazylii, gdzie zdobyli dwa złote, srebrny i dwa brązowe medale, ale wierzę, że na igrzyskach w Chinach wypadną lepiej niż w Szwajcarii – dodaje prezes.

W obu konkurencjach drużynowych w strzelaniu z karabinu (karabin standard i szybkostrzelny) brązowe medale w szwajcarskim Thun wywalczyli: mł. chor. Robert Kraskowski, st. kpr. Bartosz Skorupa i szer. Tomasz Bartnik. Natomiast w drużynie zawodników specjalizujacych się w strzelaniu z wojskowego pistoletu szybkostrzelnego trzecie miejsce zajęli: bosman Piotr Daniluk, bosman Radosław Podgórski i mar. Tomasz Wawrzonowski. W rywalizacji indywidualnej najbliżej podium była mar. Joanna Tomala, która w konkurencji „pistolet sportowy” uplasowała się na piątej pozycji. W klasyfikacji drużynowej w tej samej konkurencji Polki zajęły czwartą lokatę.