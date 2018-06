Bieg z charytatywnym akcentem w SHAPE

Ponad 2000 osób z 32 państw wzięło udział w imprezie charytatywnej „Make a Wish 2017” przeprowadzonej w dniach 1-2 czerwca br. w Naczelnym Dowództwie Sił Sojuszniczych NATO w Europie (Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE) w belgijskim Mons. W całodobowym biegu zorganizowanym z tej okazji triumfowali Polacy.

Zgodnie z coroczną tradycją na terenach sportowych SHAPE zorganizowano 24-godzinny bieg, który odbywał się wokół głównego stadionu tej wojskowej bazy. Przedsięwzięcie to łączące rywalizację sportową i dobrą zabawę miało na celu zbiórkę funduszy dla chorych dzieci ze wszystkich krajów NATO stowarzyszonych w Fundacji Make a Wish. Na uroczystym rozpoczęciu imprezy stawiły się reprezentacje poszczególnych państw, wspierane przez swoje rodziny oraz organizacje skupione wokół SHAPE. Wielobarwny pochód z narodowymi flagami przemaszerował kilkukrotnie wokół płyty stadionu. W składzie zespołu z Wielkiej Brytanii znalazł się generał James Everard, na co dzień zastępca Dowódcy Sił Sojuszniczych NATO w Europie. Naszej ekipie przewodził płk Wojciech Ozga, Polski Narodowy Przedstawiciel Wojskowy przy SHAPE. Na starcie pojawili się również strażacy pełniący służbę w bazie, którzy na samym początku biegu pokonywali trasę w pełnym ekwipunku. Obecni byli również żołnierze, którzy w lipcu tego roku będą reprezentować SHAPE w czasie niezywkle wymagajacego 4-dniowego marszu odbywającego się w Nijmegen w Holandii. Ekipa ta pokonywała trasę w umundurowaniu polowym. Ogółem w imprezie brało udział 56 różnych zespołów.

Polska reprezentacja składająca się z grupy dorosłych oraz kilku grup młodzieży szkolnej wspierała i dopingowała się wzajemnie na każdym etapie biegu. W jej składzie znaleźli się zarówno żołnierze, jak i pracownicy cywilni NATO wraz ze swoimi rodzinami. Niesamowite pokłady energii, szczególnie młodzieży oraz entuzjastów biegania, a także ogromna chęć jak najlepszego zaprezentowania się, spowodowała, że nie przeszkodziły nawet intensywne opady deszczu, który pojawił się już na samym początku biegu. Nie zabrakło również chętnych do kontynuowania 24-godzinnej sztafety w godzinach nocnych.