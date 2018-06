Nowy program MON: Wdzięczni bohaterom

Resort obrony chce upamiętnić żołnierzy II wojny światowej, podziemia niepodległościowego, a w szczególności uczestników przeprowadzonej przez Armię Krajową akcji „Burza” oraz powstańców warszawskich. Program „Wdzięczni Bohaterom” ma także zapewnić realną pomoc kombatantom, np. w zapewnieniu transportu na uroczystości państwowe czy groby współtowarzyszy broni. Ma to być także wsparcie w codziennym życiu, np. podczas zakupów, wizyt u lekarza, pomocy w gospodarstwie domowym czy w zakresie opieki pielęgnacyjnej.

Intencją kampanii jest to, by w program zaangażowała się młodzież, wolontariusze, harcerze oraz uczniowie klas mundurowych. – Ma to zachęcić do budowania więzi pomiędzy pokoleniami, do pielęgnowania tradycji oręża polskiego i do poznawania osobistych relacji bohaterów. Program ma zapewnić otaczanie opieką miejsc pamięci Powstania Warszawskiego i grobów Powstańców Warszawskich, także ich „zapomnianych mogił” – informuje resort obrony.

W ogłoszonym przez MON konkursie oferty można składać na trzy różne projekty. Pierwszy, „Młodzież wspiera Powstańców Warszawskich”, skierowany jest do organizacji pozarządowych i instytucji współpracujących z mundurową młodzieżą i harcerzami. Drugi, „Uczniowie poznają bohaterów Powstania Warszawskiego” przeznaczony jest dla organizacji współpracujących z uczniami, szczególnie ze szkół, których patronami są powstańcy warszawscy. I trzeci, „Wszyscy pomagamy bohaterom” skierowany jest do wszystkich organizacji pozarządowych i podmiotów, które pomagają żołnierzom II wojny światowej oraz żołnierzom polskiego podziemia niepodległościowego, w szczególności uczestnikom przeprowadzonej przez Armię Krajową akcji „Burza”. Na każdy z trzech projektów kwota dofinansowania wynosi 1 milion złotych.

Oferty można składać do 26 czerwca 2018 roku, a program będzie realizowany od połowy lipca 2018 roku do końca grudnia. – Realne wsparcie dla powstańców będzie możliwe już przed 1 sierpnia – informuje w komunikacie Centrum Operacyjne MON.

Regulamin konkursu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej MON.