Nowy dowódca ORP Orzeł

ORP Orzeł jest największą i najmłodszą zarazem polską jednostką podwodną, dostosowaną do natowskich standardów obowiązujących okręty podwodne. Główne zadania "Orła" to zwalczanie okrętów nawodnych, podwodnych oraz transportowców przeciwnika, prowadzenie rozpoznania oraz transport grup specjalnych. Jednostka może osłaniać przejścia bojowych zespołów okrętowych oraz morskie linie komunikacyjne. Wykonuje również zadania stawiania min i przerywania zagród minowych. Okręty podwodne są jednym z najefektywniejszych środków bojowych wykorzystywanych na współczesnym teatrze działań morskich. Zapewniając największą skrytość działania są wykorzystywane m.in. do operacji rozpoznania, działań rozpoznawczo-uderzeniowych, uderzeniowych, a także do przerywania i tworzenia blokad morskich oraz osłony zespołów okrętów nawodnych.

Dane taktyczno-techniczne:

długość: 72,6 metra;

szerokość: 9,9 metra;

wyporność nawodna: 2460 ton;

wyporność podwodna: 3180 tony;

prędkość nawodna: 12 węzłów;

prędkość podwodna: 17 węzłów;

zanurzenie maksymalne: 300 metrów;

napęd: 2 silniki wysokoprężne oraz silnik elektryczny napędzające 1 śrubę.

Uzbrojenie:

6 dziobowych wyrzutni torpedowych 533 mm;

możliwość stawiania min przez wyrzutnie torpedowe.

Źródło: 3 FO