Kolejne GEPARDowskie zmagania

To już trzecia doba, kiedy 15 batalionowe zgrupowanie taktyczne prowadzi intensywne i dynamiczne działania w ramach ćwiczenia taktycznego z wojskami Gepard-18.

Dla ułanów poznańskich jest to najważniejsze ćwiczenie od trzech lat. Stanowi również jeden z etapów przygotowania pododdziału do czekających go certyfikacji określających stopień przygotowania do realizacji zadań poza granicami kraju w ramach IV zmiana PKW Rumunia.

Ataki lotnictwa, działanie grup dywersyjnych, a także manifestacje niezadowolonej społeczności to tylko niektóre zdarzenia, z którymi do tej pory musieli uporać się żołnierze Wielkopolskiej Brygady. - Kluczowe zadanie, jakie było dzisiaj oceniane, polegało na udzieleniu pomocy poszkodowanym żołnierzom i wykonaniu procedury MEDEVAC we współdziałaniu z lotnictwem. Wsparcia pododdziałom zmotoryzowanym udzieliła 56 Baza Lotnicza oraz JTAC z 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych – opisuje szef szkolenia podpułkownik Jarosław Mosur.