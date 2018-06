Akredytacja międzynarodowej szkoły przedłużona

International Baccalaureate Organization (IBO) wysłało do Bydgoszczy audytorów pochodzących z USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Holandii. - Wszystkie cztery panie, nasze audytorki, mają wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej, a niektóre również na stanowiskach kierowniczych w szkołach IB – mówi koordynator w ISOB Anna Śmigielska. Wizytacja trwała od 18 do 20 kwietnia. Celem audytu była ocena, czy szkoła kieruje się wymaganiami nałożonymi przez IBO. Pięć lat temu organizacja ta udzieliła placówce autoryzacji.

- Nie ma żadnych zaleceń do poprawy, są za to obszary, w których szkoła stanowi wzór dla innych placówek tego typu. Ponad przeciętność wybija się zwłaszcza organizacja i zarządzanie placówką, bogata oferta zajęć, wsparcie dla uczniów o różnych poziomach znajomości języków, stosowanie różnorodnych metod i strategii nauczania – mówi koordynator w ISOB Marta Dereszyńska.

- Bardzo się cieszymy, że nasze kompetencje i sposób pracy zostały docenione przez audytorki z IBO. To dowodzi, że nasza placówka jest modelową szkołą IB. Uczniowie przygotowują się u nas do matury IB w sposób profesjonalny, a to przepustka na większość uniwersytetów na całym świecie – mówi dyrektor szkoły Imisława Górska.

International School of Bydgoszcz mieści się przy ulicy Gałczyńskiego 23. Językiem wykładowym jest angielski, ale nauczane są tu również: hiszpański, francuski, niemiecki i polski jako obcy. W szkole można spotkać dzieci i młodzież nie tylko z Polski, ale i z ponad 20 innych krajów.

Obecnie ISOB może się pochwalić autoryzacją w trzech programach IB - Primary Years Programme, Middle Years Programme i Diploma Programme (to odpowiedniki szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum). Dzięki temu od najmłodszych lat może stopniowo przygotowywać do międzynarodowej matury International Baccalaureate. Chętnych do nauki w ISOB z roku na rok przybywa ze względu na rosnącą popularność edukacyjnego modelu IB. Kształtuje on w uczniach otwartość na różnorodność kulturową, świadomość praw obywatelskich i kreatywność w rozwiązywaniu problemów.

Tekst: Mikołaj Kozłowski