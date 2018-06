Amerykański desant z „Krakowa”

Żołnierze US Army będą desantować się z pokładu ORP „Kraków”, używając polskich transporterów pływających PTS-M. Operacje zostaną przeprowadzone w okolicach Kłajpedy i Ustki. To element międzynarodowych ćwiczeń „Baltops 2018”, które właśnie się rozpoczęły na Litwie. Po raz pierwszy w historii manewrów z okrętów mają desantować się należące do US Army czołgi Abrams.

„Baltops” to największe i o najdłuższej tradycji ćwiczenia NATO organizowane na Bałtyku. Ich historia sięga 1972 roku. Tegoroczna edycja właśnie się rozpoczęła w litewskiej Kłajpedzie. Bierze w niej udział blisko 40 okrętów, a także kilkadziesiąt śmigłowców i samolotów. Reprezentują 14 państw Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Szwecję. W sumie w manewry zaangażowanych jest prawie 4 tys. żołnierzy. Wśród nich także Polacy.

Do Kłajpedy zostały skierowane cztery trałowce: ORP „Dąbie”, ORP „Wicko”, ORP „Wdzydze” i ORP „Gopło” oraz okręt transportowo-minowy ORP „Kraków” z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Wyruszył tam również pododdział z Brzegowej Grupy Ratowniczej, która należy do 3 Flotylli Okrętów. Polscy marynarze zameldowali się na Litwie pod koniec ubiegłego tygodnia. W niedzielę rano, po dwudniowej fazie portowej, okręty opuściły Kłajpedę i rozpoczęły działania na Bałtyku. – Zostaliśmy podzieleni na zespoły składające się z okrętów o tym samym przeznaczeniu. My będziemy bezpośrednio współpracować z jednostkami przeciwminowymi z krajów bałtyckich oraz Niemiec – tłumaczy kpt. mar. Marcin Mortka, dowódca ORP „Wdzydze”. Trałowce i niszczyciele min przeszukają akweny w południowej części Bałtyku. Ich załogi będą musiały odnaleźć i wybrać różne rodzaje min ćwiczebnych i tym samym utorować drogę okrętom bojowym. – Wykonywanie swoich zadań rozpoczniemy jeszcze na wodach terytorialnych Litwy. Potem okręty biorące udział w ćwiczeniach będą przemieszczały się na zachód. Od fazy zgrywającej poszczególne jednostki i załogi przejdziemy już do realizowania właściwego scenariusza – zapowiada kpt. mar. Mortka. Nastąpi to między innymi w okolicach polskiego wybrzeża i Bornholmu.