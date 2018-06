Etos mojego bohatera

W roku jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości pokażmy, że pamiętamy o naszych żołnierzach, o naszych bohaterach. Po raz trzeci zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie literackim „Polski Żołnierz – duma i etos – na przykładzie historycznym lub współczesnym”!

Bohaterowie to nie tylko historyczne postacie, którym stawiamy pomniki, lecz także młodzi, zdolni żołnierze, służący Ojczyźnie dzisiaj. Pokażmy ich, chwalmy się nimi. Wzorem dwóch poprzednich edycji organizujemy konkurs literacki dla wszystkich czytelników „Polski Zbrojnej”. Waszym bohaterem jest ktoś, kto walczył z bronią w ręku? Był wybitnym strategiem? A może służy w Waszej jednostce? Zachęcamy do opisania nietuzinkowych osób, które są dla Was uosobieniem takich słów jak „etos”, „honor” czy „heroizm”.

Dwie poprzednie edycje pokazały duże zainteresowanie konkursem nie tylko wśród studentów cywilnych i podchorążych wojskowych uczelni wyższych. To utwierdza nas w przekonaniu, że młodzi ludzie potrzebują postaci będących dla nich wzorcem. Doskonale znają zarówno historię, jak i współczesną rzeczywistość. Co więcej, potrafią wspaniale argumentować swoje wybory. Napiszcie, kto jest dla Was autorytetem, wzorem do naśladowania. Może to być postać zarówno historyczna, jak i współczesna. Objętość pracy konkursowej nie powinna przekraczać 10 tys. znaków ze spacjami.