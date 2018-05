Prezydent zapowiedział reformę systemu dowodzenia

– Od dłuższego czasu trwały prace nad nowym Systemem Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Zaraz po objęciu stanowiska intensywnie przystąpił do nich także minister Mariusz Błaszczak. Efektem kilkumiesięcznej pracy Kancelarii Prezydenta, Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Ministerstwa Obrony Narodowej jest właśnie reforma Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi. Udało nam się już przygotować dużą część tej koncepcji – ogłosił prezydent Andrzej Duda podczas konferencji prasowej w Nowej Dębie. Jak zaznaczył, pierwszy etap reformy wejdzie w życie od początku 2019 roku. Zwierzchnik SZ na Podkarpacie pojechał, by obserwować szkolenie żołnierzy wojsk lądowych i obrony terytorialnej.

Szczegóły koncepcji SKiD przybliżył minister Błaszczak. – Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, dlatego oprócz zwiększania liczebności armii kupujemy także nowoczesny sprzęt m.in. baterie Patriot. Ale obok zakupów planujemy także zamiany w Systemie Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP – powiedział szef resortu obrony. – Mamy teraz chaos kompetencyjny, ale to się zmieni. Wprowadzimy w SKiD klarowne, przejrzyste reguły i określimy konkretne strefy odpowiedzialności – dodał.

Ogłoszona przez szefa MON-u koncepcja zakłada jednoosobowe dowodzenie całością sił zbrojnych RP. Oznacza to, że pierwszym żołnierzem polskiej armii będzie szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a bezpośrednio podlegać mu będą dowódca generalny, dowódca operacyjny i szef Inspektoratu Wsparcia SZ. MON chce w ten sposób wzmocnić rolę i rozszerzyć kompetencje szefa SGWP i dostosować struktury dowodzenia SZ do modelu stosowanego w NATO. SKiD ma zapewnić także usprawnienie funkcjonowania systemu logistycznego Wojska Polskiego oraz rozwój WOT-u i ich integrację z pozostałymi rodzajami sił zbrojnych. – Do czasu pełnego sformowania struktur WOT będą pod bezpośrednim nadzorem ministra obrony narodowej – zaznaczył Mariusz Błaszczak.

Wojska lądowe i terytorialsi ramię w ramię

Prezydent Duda i minister Błaszczak podczas wizyty na poligonie w Nowej Dębie mieli także okazję obejrzeć wspólne szkolenie żołnierzy wojsk obrony terytorialnej oraz wojsk lądowych. Taktyczne umiejętności zaprezentowali żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady OT i 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Zgodnie ze scenariuszem szkolenia, pododdział WOT-u został zmuszony do obrony zaatakowanego przez przeciwnika terytorium. – W pierwszej kolejności terytorialsi pomogli w ewakuacji ludności cywilnej zagrożonego obszaru. Doszło potem do kontaktu ogniowego żołnierzy WOT-u z siłami przeciwnika. Na miejsce wezwano następnie wojska operacyjne, które wspierane przez terytorialsów prowadziły działania obronne – informuje ppłk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy WOT-u. W działaniach taktycznych użyto np. do rozpoznania bezzałogowy statek powietrzny oraz wykonano dwa bojowe uderzenia z wykorzystaniem dronów bojowych krótkiego zasięgu Warmate. Uderzenie przeprowadzili żołnierze terytorialnej służby wojskowej, którzy niedawno zakończyli szkolenie w Nowej Dębie. Kurs wówczas prowadzili instruktorzy z Grupy WB, czyli producenta zestawów Warmate.

Na podkarpackim poligonie poza żołnierzami 3 PBOT i 21 BSP byli także uczniowie klas mundurowych, które współpracują z jednostkami wojskowymi. Była to młodzież m.in. z Rzeszowa, Nowej Dęby, Miejsca Piastowego oraz ZS Strzelec. – Z ministrem Błaszczakiem zwróciliśmy uwagę na niezwykle wysokie morale żołnierzy wojsk obrony terytorialnej i 21 Brygady. To ludzie oddani służbie i ojczyźnie. Świetnie wyposażeni i bardzo zaangażowani w swoją służbę – podkreślił prezydent Duda.