Obchody Dnia Weterana na misjach

Swoje podziękowania złożył również wszystkim żołnierzom rannym i poszkodowanym i tu szczególne słowa uznania skierował do chor. Elżbiety Grodzkiej i mł. chor. Mariusza Zająca – żołnierzy rannych i poszkodowanych, wykonujących zadania w ramach VII zmiany PKW. Podczas uroczystości również dowódca VII zmiany SOAT-50 przekazał życzenia oraz podziękowania za współpracę żołnierzom z Bagram.

PKW Afganistan 29 maja przypada Dzień Weterana. To polskie święto obchodzone jest od 29 maja 2012 roku, a ustanowione zostało przez Sejm RP w 2011 roku. Jest to swego rodzaju hołd dla żołnierzy, którzy pełnili lub pełnią służbę wojskową poza granicami kraju. Dzień ten, jest tym bardziej szczególny gdyż w bazie BAF żołnierze - weterani VII i VIII zmiany PKW Afganistan RSM brali udział w uroczystej zbiórce z tej właśnie okazji.

REKLAMA

Tekst: por. dr Zbigniew Kuźniar, mjr Tomasz Rylich

Zdjęcia: por. Monika Wywiórka

Dzień Weterana na Łotwie

We wtorek 29 maja, w Polskim Kontyngencie Wojskowym stacjonującym w bazie Adazi odbyły się obchody Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa. Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku dowódcy kontyngentu mjr. Leszkowi Woźnemu.

Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odśpiewaniu Hymnu Państwowego, odczytano informację na temat genezy obchodzonego Święta, a następnie minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich polskich żołnierzy poległych

w misjach poza granicami kraju. Uroczystość zakończyła się defilada pododdziałów.

W ten sam dzień, delegacja polskiego kontyngentu na czele z ppor. Adrianem Nartowiczem udała się do miejscowości Ławkiesy (Laucesa) na Łotwie, gdzie uporządkowano groby, zapalono znicze na mogiłach polskich Legionistów, poległych w wojnie z bolszewikami w 1919 r. pod Dyneburgiem (Daugavpils).

* * *

Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest okazją do uczczenia pamięci wszystkich poległych i żyjących uczestników misji wojskowych, do kultywowania tradycji patriotycznych, historycznych i wojskowych, integracji środowisk wojskowych pogłębienie szacunku do polskich barw narodowych i munduru, tak aby Polski Żołnierz czuł dumę oraz miał szacunek i wsparcie od społeczeństwa w związku ze służbą dla Ojczyzny w misjach poza granicami kraju.

Tekst i fot. PKW Łotwa