Żołnierze rezerwy otrzymali patenty oficerskie

Dyrektor Departamentu Kadr MON Pan Gabriel Brańka w imieniu ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, kierownictwa resortu ON i swoim własnym pogratulował żołnierzom rezerwy przystąpienia do stanu oficerskiego oraz powiedział: „Dzień dzisiejszy kończy pewien etap waszego życia, czas gdzie dzięki determinacji i pracy, pogłębianiu swojej wiedzy i umiejętności, wypełnianiu obowiązków wynikających z obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zostaliście wytypowani i ocenieni jako osoby godne do stanu oficerskiego. To honor, zaszczyt, ale też ogromne zobowiązanie.”

W imieniu żołnierzy rezerwy zabrał głos ppor. rez. Artur Nebelski, który powiedział, że dzisiejsza uroczystość jest zwieńczeniem długotrwałego okresu szkolenia wojskowego i zarazem zapowiedzią ważnego żołnierza jakim jest mianowanie na pierwszy stopień oficerski. Podziękował kadrze dydaktycznej, dowódcom za włożony wysiłek w przygotowanie ich do trudnej i wymagającej roli oficera WP, a także dyrektorowi Departamentu Kadr MON z wręczenie patentów, a ministrowi obrony narodowej za zorganizowanie uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski.

Uroczystość zakończyła się wykonaniem wspólnego zdjęcia pamiątkowego.

Tekst: kpt. Krzysztof Baran