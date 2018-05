Rusza „Saber Strike ’18”. Uwaga na drogach

Dwa tysiące pojazdów US Army w ramach ćwiczenia „Saber Strike ’18” przemieszcza się po Polsce. W związku z tym na wielu drogach należy spodziewać się utrudnień w ruchu. – Apelujemy do wszystkich kierowców, zachowajcie szczególną ostrożność – mówi kpt. Krzysztof Płatek z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

18 tys. żołnierzy z 19 państw będzie współdziałało na poligonach Litwy, Łotwy, Estonii oraz Polski podczas tegorocznej edycji ćwiczenia „Saber Strike”. To jedne z największych manewrów organizowanych w tej części Starego Kontynentu przez Dowództwo Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych w Europie. Ćwiczenie rozpocznie się w niedzielę, jednak żołnierze już opuścili koszary i są w drodze na poligon. W związku z tym, jak informuje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, na polskich drogach pojawi się dwa tysiące pojazdów US Army.

Do Polski dotarli już żołnierze amerykańskiego 2 Pułku Kawalerii. Wojskowi wyruszyli z niemieckiego Vilsec, gdzie stacjonuje jednostka i we wtorek w Jędrzychowicach oraz Kudowie Słonem przekroczyli granicę. Teraz kierują się na Litwę, gdzie ma rozegrać się główna część ćwiczeń. Ale zanim to nastąpi (wojsko ma dotrzeć do celu między 6 a 9 czerwca), między innymi kołowe transportery opancerzone Stryker oraz pojazdy Humvee przejadą przez Polskę. Będą poruszały się w kolumnach składających się z 20 pojazdów. W związku z tym, że każda z nich przemieszcza się z prędkością 40 km na godzinę, należy się spodziewać utrudnień w ruchu. Dotyczy to przede wszystkim dwóch tras: