Droga Hanibala

Po przejrzeniu sprzętu i odtworzeniu zdolności bojowej o godzinie 3.30 rano 24 maja kolumna kilkudziesięciu pojazdów ruszyła w drogę. Na trasie przemarszu żołnierze odpierali wielokrotne „ataki” grup dywersyjnych czy też musieli rozpoznawać pod względem inżynieryjnym kolejne miejsca na trasie marszu. Po ponad pięciu godzinach około 8 rano kolumna dotarła na brzeg Odry w rejonie Krosna Odrzańskiego. Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z pokonaniem szerokiej przeszkody wodnej, żołnierze przystąpili do przeprawy. W pierwszej kolejności z wykorzystaniem pływających transporterów gąsienicowy PTS z 5 Kresowego batalionu Saperów z Krosna Odrzańskiego, żołnierze przemieścili się na drugi brzeg, gdzie po zajęciu dogodnych przyczółków zabezpieczyli teren do pokonania Odry przez KTO Rosomaki.

23 maja w godzinach wieczornych kolumna pojazdów z 1 Batalionu Zmotoryzowanego Ziemi Rzeszowskiej wyruszyła z macierzystej jednostki w Międzyrzeczu w rejon wyjściowy na poligonie koło Trzemeszna Lubuskiego. Było to główne zadanie jakie stanęło przed międzyrzecki żołnierzami, które polegało na przemieszczeniu się Drogą Hanibala z rejonu Wędrzyna do Żagania. Jednak wykonanie tego zadania związane było z realizacją innych wyzwań, w tym z pokonaniem szerokiej przeszkody wodnej. - Przygotowanie oraz wykonanie tego zadania było oparte o silną współpracę z przedstawicielami poszczególnych nadleśnictw oraz straży leśnych na terenie, których przebiegała nasza trasa. To dzięki nim i ich wsparciu byliśmy wstanie wykonać nasze zadanie - mówił kapitan Przemysław Beczek.

Koło godziny 15. kolumna już na południowym brzegu Odry wyruszyła w dalszą drogę. Przed nimi było do pokonania ponad siedemdziesiąt kilometrów po leśnych drogach. - Trasa jaką mieliśmy do pokonania była bardzo trudna i wymagająca. Ciągle unoszący się kurz znacząco ograniczał widoczność, kierowcy oraz dowódcy musieli cały czas czuwać nad bezpieczeństwem, by nie zderzyć się z innym pojazdem w kolumnie. - opowiadał plutonowy Paweł Galek, dowódca drużyny.



Około godziny 21. wieczorem 24 maja kolumna dotarła do bram jednostki w Żaganiu, wykonując główne zadanie. Żołnierze z Międzyrzecza pokonali ponad sto dwadzieścia kilometrów po leśnych, wąskich i nie znanych dla siebie drogach. Po uzupełnieniu paliwa, zmotoryzowanie otrzymali kolejne zadanie, tym razem po już po drogach publicznych mieli przemieścić się do macierzystej jednostki w Międzyrzeczu. W późnych godzinach nocnych 25 maja kapitan Beczek zameldował osiągniecie celu a tym samym wykonanie postanowionego przed nimi zadania.

Tekst: st. chor. Rafał Mniedło