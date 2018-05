Autorytet weterana

Dzisiaj, 29 maja przypada Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa. W centralnych uroczystościach zorganizowanych z tej okazji w Kielcach po raz drugi wezmą udział żołnierze WOT. Święto jest tylko pretekstem do podjęcia tematu weteranów. To święto jest ważne również dla wojsk obrony terytorialnej, bowiem z doświadczeń i umiejętności weteranów korzystają żołnierze należący do formacji.

Co istotne potencjał byłych żołnierzy wojsk specjalnych do tej pory nie był efektywnie wykorzystywany przez siły zbrojne. Wojska obrony terytorialnej oferują kompleksowe zagospodarowywanie potencjału weteranów. Doskonale sprawdzają się oni w roli mentorów i bezapelacyjnych autorytetów. Danie im szansy na służbę przy jednoczesnym wykorzystaniu ich wiedzy i umiejętności to umożliwienie im dalszego, aktywnego funkcjonowania w społeczności żołnierskiej.

Weterani to też niekwestionowane autorytety dla młodych żołnierz OT. Żołnierze ci są dumni, że mogą uczyć się walczyć właśnie od nich, cichych bohaterów realizujących swe zadania np. w Afganistanie czy w Iraku. Wojska obrony terytorialnej dążą do tego, by w Polsce zapanowało myślenie, że bycie weteranem to kolejny etap służby, który jest ważny zarówno dla samego żołnierza, ale też i dla państwa, któremu może on służyć.

Tekst: ppłk Marek Pietrzak/ rzecznik prasowy DWOT