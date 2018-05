V zawody przewodników psów służbowych ŻW

W dniach 22-25 maja przewodnicy psów służbowych ŻW oraz zaprzyjaźnionych służb rywalizowali ze sobą w V edycji zawodów przewodników psów służbowych.

W zawodach oprócz przewodników psów służbowych Żandarmerii Wojskowej wzięli udział reprezentanci policji, służby więziennej, krajowej administracji skarbowej oraz 2 Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu. 27 przewodników z psami startowało w dwóch kategoriach – psów o specjalności do wyszukiwania narkotyków oraz psów o specjalności do wyszukiwania materiałów wybuchowych.

Zawody przewodników psów służbowych ŻW są doskonałą okazją do sprawdzenia własnych umiejętności oraz zdolności swojego psa, a także do wymiany doświadczeń między przewodnikami z oddziałów ŻW oraz innych służb mundurowych. Niektórzy z zawodników startowali w zawodach po raz pierwszy, inni jak st. sierż. Sławomir Nieżurawski, przewodnik psa Blondie z Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Gdyni z sukcesem brali udział w poprzednich edycjach zawodów. - W tym roku razem z Blondie jesteśmy na zawodach przewodników psów służbowych ŻW już po raz czwarty. W zeszłym roku zajęliśmy 3 miejsce. Za niecały miesiąc Blondie odchodzi na zasłużoną emeryturę. Chciałbym podziękować Blondie za ostatnie 10 lat spędzone razem w służbie. Za to, że oddała swoje pieskie życie służbie na rzecz bezpieczeństwa naszego kraju – mówi st. sierż. Sławomir Nieżurawski.