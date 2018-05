Brygada i batalion radiotechniczny świętują!

Punktualnie o godz. 11.00 meldunek dowódcy brygady złożył dowódca uroczystości kpt. Paweł Ziń, rozpoczynając tym samym uroczysty apel. W dalszej kolejności podniesiono flagę państwową na maszt i odegrano Hymn Państwowy.

Generał Lewicki w swoim przemówieniu przypomniał pokrótce historię Brygady oraz podziękował wszystkim tym, którzy współtworzyli historię 3 Brygady i przyczynili się do jej rozwoju. - W swojej 44-letniej historii stan osobowy, a jako spadkobiercy mówimy i myślimy o 1, 2 i 3 Brygadzie, kierował się w swym działaniu skutecznością i troską o bezpieczeństwo państwa i obywateli. I tak jest do dnia dzisiejszego. (…). Zdaję sobie sprawę, że dzisiaj stawili się tutaj, na naszej uroczystości, tylko wybrańcy. Bowiem nawet w tak specjalnym dla każdej jednostki wojskowej, dniu święta, 3 Brygada Radiotechniczna nie przerywa wykonywania swoich zadań i nie skupia się wyłącznie na świętowaniu. Dziś w dniu naszego święta, tu na tym placu apelowym stoją dowódcy pododdziałów, szefowie pionów, zastępcy dowódców oraz dowódcy jednostek wojskowych. Jest całe dowództwo Brygady, dlatego też należy powiedzieć: to my, odpowiadamy za wizerunek naszych pododdziałów, dowództw jednostek wojskowych i wreszcie całego związku taktycznego. My ponosimy odpowiedzialność za codzienną realizację zadań, zadań jakże istotnych dla systemu obrony państwa, a szczególnie obrony powietrznej. Realizacja tych zadań z roku na rok wymaga coraz większego zaangażowania całego stanu osobowego związku taktycznego. Pełnienie dyżurów bojowych, realizacja wzmocnień systemu obrony powietrznej, coraz większa ilość ćwiczeń wymagających zabezpieczenia radiolokacyjnego w systemie narodowym i międzynarodowym oraz przedsięwzięcia promocyjno-wystawowe determinują naszą działalność, a pragnę przypomnieć, że jako związek taktyczny jesteśmy jedynym, który pełni całodobowe dyżury bojowe.

Dowódca brygady podziękował również wszystkim obecnym i nieobecnym za codzienną służbę i pracę na straży granic powietrznych naszego kraju. Życzył również sukcesów w służbie, zadowolenia z wykonywanych zadań oraz dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności osobistej. - Życzę aby kolejne lata przynosiły wiele satysfakcji zawodowej i osobistej oraz ugruntowały poczucie przynależności do „radiotechnicznej braci, pomnażającej dorobek Sił Zbrojnych RP - podkreślił gen. bryg. Wojciech Lewicki.

Natomiast dowódca 31 Dolnośląskiego Batalionu Radiotechnicznego ppłk Janusz Cieślak w swoim przemówieniu podziękował całemu stanowi osobowemu Batalionu za poświęcenie i prosił o pomoc w dalszym dźwiganiu tego zaszczytu, jakim jest służba w Batalionie: „Tylko wspólnym wysiłkiem możemy sprawić, że służba będzie właściwie realizowana i będzie sprawiać satysfakcję. Dziękuję także Waszym Najbliższym za wyrozumiałość, że nie ma Was tak często w domu jakbyście tego chcieli. Jestem przekonany, iż profesjonalizm oraz właściwie pełniona służba będą towarzyszyć wszystkim żołnierzom i pracownikom 3 Brygady Radiotechnicznej, w tym 31 Batalionu Radiotechnicznego w pomnażaniu dotychczasowego dorobku i osiągnięć”.

I zastępca dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych gen. dyw. pil. Jan Śliwka podziękował żołnierzom i pracownikom za wysiłek bojowy, szkoleniowy oraz życzył dużo zdrowia i wytrwałości w dalszej realizacji zadań. „To jest jedyny związek taktyczny w Siłach Zbrojnych, który 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku pełni pracę bojową. Nie ma ćwiczeń, nie ma lotów żeby nie pracowały wojska radiotechniczne. (…). Przede wszystkim ważne jest, że postawione zadania wykonujecie profesjonalnie i bezpiecznie. Dziękuję więc za właściwą ich realizację, ponadto właściwe kształtowanie morale i dyscypliny wojskowej oraz wzorową współpracę ze społeczeństwem. (…). Gratuluję wyróżnionym osiągnięć oraz życzę zdrowia i wytrwałości w dalszej służbie i pracy. (…)”.

W trakcie uroczystości zostały odczytane również życzenia okolicznościowe I zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Michała Sikory. „Z okazji święta, proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenie i gratulacje. Niech ten uroczysty dzień będzie okazją do radości i miłych refleksji oraz motywacją do dalszej służby. Jestem przekonany, że dotychczasowa rzetelność, profesjonalizm będą towarzyszyć Panu Generałowi i podwładnym w dalszym pomnażaniu dorobku i osiągnięć. Życzę dalszych sukcesów, satysfakcji w służbie i pracy oraz realizacji osobistych marzeń.

Najlepsi żołnierze zostali uhonorowani przez dowódcę generalnego rodzajów sił zbrojnych, dowódcę brygady oraz dowódcę batalionu wyróżnieniami, w tym: tytułami honorowym Zasłużony Żołnierz RP, odznakami honorowymi Sił Powietrznych, pismami pochwalnymi ze zdjęciem wyróżnionego na tle sztandaru jednostki wojskowej, nagrodami rzeczowymi, pochwałami, urlopami nagrodowymi oraz listami gratulacyjnymi. Wręczone zostały również odznaki pamiątkowe Brygady.

Miłym akcentem uroczystości było również wręczenie upominków zaproszonym gościom, w podziękowaniu za współpracę przyczyniająca się do budowania profesjonalnego wizerunku 3 Wrocławskiej Brygadzie Radiotechnicznej i 31 Dolnośląskiego Batalionu Radiotechnicznego.

Na zakończenie odbyła się defilada pododdziałów, którą prowadził dowódca uroczystości kpt. Paweł Ziń. Wystąpiły w niej pododdziały reprezentujące wszystkie bataliony radiotechniczne wchodzące obecnie w skład 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej. Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych z Wrocławia, która wykonała krótki koncert. Odegrane zostały następujące utwory muzyczne: „Marsz, marsz Polonia”, „Children of Sanchez”, „Marsz Ułański Szyk”.

Ozdobą placu apelowego były: stacja radiolokacyjna NUR-15M, ruchomy węzeł łączności cyfrowej RWŁC-10/T oraz ruchomy warsztat elektromechaniczny.

Po zakończeniu uroczystości na terenie kompleksu wojskowego żołnierze i pracownicy razem z zaproszonymi gośćmi udali się na teren Ośrodka Szkolenia Jeździeckiego w Rakowie by wziąć udział w rodzinnym pikniku połączonym z Dniem Dziecka. Na wszystkich czekały interesujące atrakcje: strzelnica paintballowa, dmuchane zamki, jazda konna, stoisko z replikami broni palnej (Air Soft Gun). Dla najmłodszych czekały również słodkie łakocie oraz lody i sorbety. Nie zabrakło również przysmaków z grilla, pieczonego dzika, okolicznościowego tortu, konkurencji przeciągania liny oraz muzyki do zabawy.

Uroczystości 44. rocznicy sformowania 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej oraz 31 Dolnośląskiego Batalionu Radiotechnicznego m.in. swoją obecnością zaszczycili: I zastępca dowódcy generalnego RSZ gen. dyw. pil. Jan Śliwka, szef zarządu wojsk radiotechnicznych płk Dariusz Krzywdziński, zastępca dowódcy-szef logistyki Dowództwa Garnizonu Warszawa płk Krzysztof Kseń, przedstawiciele Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, dowódcy jednostek wojskowych podległych pod DG RSZ, ponadto ojciec chrzestny sztandaru 3BRt Andrzej Diakun, byli dowódcy 1, 2 i 3 Brygady Radiotechnicznej, dowódcy i komendanci instytucji i jednostek wojskowych Garnizonu Wrocław, dowódcy batalionów radiotechnicznych podległych 3BRt. Ponadto przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, szkolnictwa wyższego, zarówno wojskowego jak i cywilnego oraz przedstawiciele władz kościelnych i stowarzyszenia radiotechników Radar z Jeleniej Góry i Radzionkowa.

Tekst: kpt. Anna Maciejowska-Krześniak