Polskie wojsko powinno angażować się w misję ONZ

Żołnierze i wojsko są zbrojnym ramieniem polityki zagranicznej. Jeżeli jest taka potrzeba, aby odnowić misje ONZ, zróbmy to, w pełnej skali i z takim rozmachem, jak jest to niezbędne – przekonuje gen. broni Sławomir Wojciechowski, dowódca DO RSZ. W rozmowie z polską-zbrojną.pl generał opowiada jak udział w misjach wpłynął na rozwój polskiej armii.

„65. lat udziału Wojska Polskiego w misjach i operacjach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych – doświadczenia i wnioski” – to tytuł konferencji, jaka odbyła się w Kielcach z okazji obchodów Dnia Weterana. Przysłuchiwał się Pan obradom. Jakie wypływają z nich wnioski?

Gen. broni Sławomir Wojciechowski: Wszystkie misje, niezależnie od tego czy odbywały się pod flagą ONZ, UE czy NATO, są zarówno do siebie podobne, jak i różne. Miały one miejsce w różnym czasie, miejscach i okolicznościach, służyły także innym celom. Na przestrzeni lat diametralnie zmienił się charakter zaangażowania polskich sił zbrojnych i państwa w zagranicznych operacjach. Od misji pokojowych przeszliśmy do bojowych związanych z użyciem broni. Trudno o wspólne podsumowanie i jednoznaczne wnioski. Uważam, że takie konferencje powinny odbywać się cyklicznie, aby zebrać jak najwięcej doświadczeń i dopiero wtedy wyciągnąć z nich wnioski. Z punktu widzenia dowódcy operacyjnego najważniejsze jest, aby na kolejną misję nie jechać jak na poprzednią.