Pierwsi mistrzowie kraju służb mundurowych w biatlonie

Rywalizacja o medale była bardzo zacięta. Pierwszego dnia odbył się bieg sprinterski na dystansie 3 km z dwoma strzelaniami. Zawodnicy musieli pokonać trasę w umundurowaniu polowym i w wojskowych butach. Natomiast drugiego dnia mieli szansę poprawić swoje lokaty w klasyfikacji ogólnej mistrzostw. Zawodnicy – tym razem w strojach sportowych – rywalizowali w biegu na 7,5 km, podczas którego odbyły się cztery strzelania. Większość po raz pierwszy startowała w tego typu imprezie, więc organizatorzy ułatwili im zadanie. Strzelania odbywały się tylko z pozycji leżącej, w tym cztery z podpórkami. Jedynie w biegu na 7,5 km dwa ostatnie strzelania – dla utrudnienia – przeprowadzono bez podpórek.

W obu biegach bezkonkurencyjni byli kpr. Łukasz Nowakowski, funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa i ppor. mar. Iwona Nieradka, oficer nawigacyjny na ORP „Nawigator”. Oboje wielokrotnie zajmowali czołowe pozycje w biegach w umundurowaniu polowym. Kapral Nowakowski m.in. w 2017 roku zajął drugie miejsce w klasyfikacji par mieszanych podczas zawodów Grom Challenge oraz w 2016 roku wygrał bieg taktyczny na 30. piętro Pałacu Kultury i Nauki, zajął też trzecie miejsce w Szlemie Lublinieckim. Natomiast pani podporucznik dwukrotnie wygrała Ćwierćmaraton Komandosa w Czarnem i m.in. w 2017 roku była najlepsza wśród kobiet, które w umundurowaniu polowym pobiegły w „Marynarskiej dysze” w Ustce.

Zawody rozgrywano na stadionie biatlonowym w Kirach i okolicznych trasach biegowych

Kapral Nowakowski w sprincie uzyskał czas 13 min 1,2 s. Na 10 strzałów jeden oddał niecelny i musiał odbyć rundę karną o długości 150 m. Drugi był por. mar. Jakub Przygodzki z Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego, który z dwoma karnymi rundami finiszował po 13 min 47,4 s biegu. Natomiast trzecie miejsce zajął st. szer. Michał Jaszczuk z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Szeregowy z jednym „pudłem” uzyskał czas 14 min 1,9 s. W biegu na 7,5 km Nowakowski osiągnął rezultat 38 min 2,3 s. W drugim dniu rywalizacji zawodnicy nie pokonywali karnych rund za każdy niecelny strzał, tylko za każde „pudło” dodawano im 30 s. Funkcjonariusz SOP pięć z 20 strzałów miał niecelnych i dostał za karę 2 min 30 s. Dwaj kolejni zawodnicy w klasyfikacji strzelali jednak gorzej od niego – mieli po sześć „pudeł”. Drugie miejsce – ze stratą 6,9 s do zwycięzcy – zajął st. chor. mar. Wojciech Szczybelski z gdyńskiego Dywizjonu Okrętów Bojowych, a trzeci był st. szer. Michał Jaszczuk, który przegrał z liderem o 13,1 s. W klasyfikacji generalnej mistrzostw Nowakowski wyprzedził Jaszczuka. Dzięki świetnej postawie w drugim biegu na trzecią pozycję awansował Szczybelski – marynarz w sprincie był 10.

Pierwsza mistrzyni kraju służb mundurowych ppor. mar. Iwona Nieradka w rywalizacji open zajęła 16. lokatę. Po sprincie była dziewiąta, ale w biegu na 7,5 km zajęła 20. pozycję i w klasyfikacji generalnej straciła miejsce w czołowej dziesiątce. Podporucznik marynarki w sprincie uzyskała czas 14 min 55,6 s. Druga – ze stratą 1 min 3,5 s – była st. szer. Liliana Pardej z Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie. Natomiast trzecie miejsce zajęła szer. Ewa Nikonowicz z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, która ze zwyciężczynią przegrała o 1 min 43,4 s. Bieg na 7,5 km Nieradka ukończyła z wynikiem 42 min 43,7 s. 14,1 s straciła do niej mat Justyna Tomala z Dywizjonu Okrętów Bojowych. Ten rezultat pozwolił jej awansować z szóstego miejsca po sprincie na trzecie w klasyfikacji generalnej. Natomiast trzecie miejsce w biegu na 7,5 km wywalczyła Pardej, która w klasyfikacji generalnej była druga.

W sprincie tylko siedmioro z 57 zawodników nie musiało pokonywać karnej rundy. Natomiast w biegu na 7,5 km wszystkie 20 strzałów oddał celnie tylko jeden z 59 biegaczy (w tej konkurencji startowało bowiem jeszcze dwoje zawodników, którzy nie podlegali klasyfikacji generalnej). Bezbłędnym strzelcem okazał się najstarszy uczestnik zawodów – st. chor. sztab. rez. Zbigniew Rosiński z dowództwa WOT, który dzięki perfekcyjnemu strzelaniu wywalczył 15. lokatę. W sprincie na strzelnicy nie był jednak już tak dobry. Dwukrotnie spudłował podczas pierwszego strzelania i musiał pokonać dwie karne rundy. – Za bardzo chciałem trafić i po prostu zapłaciłem frycowe za brak doświadczenia w strzelaniu z typowego dla biatlonistów karabinka – mówi chorąży.

Chorąży Rosiński, były prezes WKB Meta, to pomysłodawca mistrzostw. – Kilkakrotnie organizowaliśmy zawody biatlonowe dla członków Mety. Była to jednak tylko zabawa. Tym razem w organizacji zawodów pomagali nam profesjonaliści z Biathlonowego Klubu Sportowego Wojsko Polskie Kościelisko, którzy chętnie przyjęli nas w Kirach – mówi chor. Rosiński. Początkowo zawody planowano tylko dla żołnierzy z Wojsk Obrony Terytorialnej. – Impuls do organizacji mistrzostw dał nam dowódca WOT gen. bryg. Wiesław Kukuła, który zwrócił się m.in. do mnie, bym zaproponował atrakcyjne zawody dla terytorialsów. Pomyślałem o biatlonie letnim, a pomysł tak się spodobał, że ofertę rywalizacji skierowaliśmy do wszystkich przedstawicieli służb mundurowych – dodaje były prezes Mety.

Oprócz chorążego Rosińskiego w mistrzostwach startowało sześcioro terytorialsów z płk. Andrzejem Głowackim, szefem szkolenia WOT, na czele. – Pierwszy raz brałem udział w tego typu zawodach. Przekonałem się na własnej skórze, że nie jest łatwo celnie strzelać po dużym wysiłku fizycznym – mówi płk Głowacki.



Najlepsi biatloniści, od lewej: st. szer. Michał Jaszczuk, kpr. Łukasz Nowakowski i st. chor. mar. Wojciech Szczybelski

Zawodnicy już myślą o przyszłorocznej edycji mistrzostw. – Biatlon letni jest super. Połączenie strzelania z biegiem, to wszystko co najlepsze dla nas przedstawicieli służb mundurowych – podkreśla kpr. Nowakowski. Dzięki doświadczeniom zebranym w Kirach pierwszy mistrz służb mundurowych już wie, jak ma się przygotować do kolejnych startów w biatlonie letnim. – Chociaż na co dzień strzelamy z krótkiej broni, trzeba jednak potrenować z karabinków typowych dla biatlonu. Broń, z której strzelaliśmy w Kirach nie była automatyczna. Po każdym strzale trzeba było ją przeładowywać. Musieliśmy z 50 m trafić w koło o średnicy 11,5 cm – opowiada funkcjonariusz SOP.

Podczas mistrzostw rola sędziów przypadła biatlonistom BKS WP Kościelisko.

Wyniki

mężczyźni

1. kpr. Łukasz Nowakowski (Służba Ochrony Państwa) 51 min 3,5 s (sprint – 13 min 1,2 s, bieg indywidualny – 38 min 2,3 s)

2. st. szer. Michał Jaszczuk (15 Giżycka Brygada Zmechanizowana) 52 min 17,3 s (14.01,9 / 38.15,4)

3. st. chor. mar. Wojciech Szczybelski (Dywizjon Okrętów Bojowych) 53 min 5,8 s (14.56,6 / 38.09,2)

4. bosman pchor. Paweł Tusk (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni) 53 min 13,7 s (14.20,5 / 38.53,2)

5. mat Jakub Ossowski (Dywizjon Okrętów Bojowych) 53 min 43,0 s (14.26,0 / 39.17,0)

6. mat Daniel Kęsicki (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni) 54 min 38,8 s (14.55,0 / 39.43,8)





kobiety

1. ppor. mar. Iwona Nieradka (Grupa Okrętów Rozpoznawczych) 57 min 39,3 s (14.55,6 / 42.43,7)

2. st. szer. Liliana Pardej (Batalion Ochrony Bazy Redzików) 59 min 22,2 s (15.59,1 / 43.23,1)

3. mat Justyna Tomala (Dywizjon Okrętów Bojowych) 1 godz. 1 min 51,3 s (18.53,5 / 42.57,8)

4. szer. Ewa Nikonowicz (15 Giżycka Brygada Zmechanizowana) 1 godz. 3 min 1,0 s (16.39,0 / 46.22,0)

5. szer. Elżbieta Olfier (15 Giżycka Brygada Zmechanizowana) 1 godz. 3 min 40,6 s

6. chor. Katarzyna Polakowska (Służba Ochrony Państwa) 1 godz. 7 min 58,8 s (18.10,7 / 49.48,1)