Sympozjum Rola i miejsce Sztabu Generalnego WP

Jego celem jest przedstawienie znaczenia i roli Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w latach 1918-2018, ze szczególnym uwzględnieniem przełomowych dla Polski wydarzeń, m.in. odbudowy wojska i państwa po I wojnie światowej, roli SG WP w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, przygotowań państwa do wojny i w czasie działań bojowych 1939 roku oraz okresu niesuwerennego państwa polskiego i przemian w Wojsku Polskim po 1989 roku.

Obecni będą także przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, wojskowego korpusu dyplomatycznego, uczelni cywilnych i wojskowych, kadra i pracownicy sztabu oraz słuchacze szkół wojskowych i uczniowie klas mundurowych. Sympozjum naukowemu towarzyszyć będzie wystawa „Dzieje Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 1918-2018”, przygotowana przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zapraszamy przedstawicieli mediów do udziału w sympozjum, które odbędzie się w godz. 10.00- 15.30 w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie.

Zgłoszenia akredytacyjne należy przesyłać do 28 maja 2018 roku (poniedziałek) do godz. 18.00 wyłącznie drogą elektroniczną na adres Zespołu Prasowego SG WP: rzeczniksgwp@ron.mil.pl. Formularz akredytacyjny do pobrania: http://sgwp.wp.mil.pl/plik/File/listaakredytacyjna.doc. Zgłoszenia powinny zawierać następujące dane: imię, nazwisko, nazwę redakcji, numer legitymacji prasowej lub dowodu osobistego oraz numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.

Wejście akredytowanych dziennikarzy (30 maja) Bramą Senatorską (wejście D) w godz. 9.30-9.45.

Autor tekstu: Rzecznik Prasowy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

płk Tomasz Szulejko

Polska Zbrojna objęła sympozjum patronatem medialnym.