Wizyta ministra obrony w PKW Łotwa

- Służąc na Łotwie wykazujecie codziennie solidarność wobec naszych sojuszników z NATO. Decyzje podjęte podczas szczytu NATO w Warszawie spowodowały, że możemy czuć się bezpiecznie w Polsce, ale także na Łotwie, w państwach tworzących NATO. To jest wielka wartość – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas spotkania z polskimi żołnierzami służącymi na Łotwie. Ministrowi towarzyszył Zastępca Dowódcy Operacyjnego RSZ gen. bryg. dr inż. pil. Tadeusz Mikutel.

W sobotę szef MON przebywał w bazie Adazi na Łotwie, gdzie w ramach wielonarodowej batalionowej grupy bojowe służą polscy żołnierze. Minister w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na rolę polskiego zaangażowania we wzmacnianie wschodniej flanki NATO oraz zapewnienie bezpieczeństwa w regionie. - My jesteśmy solidarni wobec naszych sojuszników. Wspieramy ich. Oczekujemy też solidarności i jestem przekonany, że ta solidarność będzie również wtedy, kiedy my znajdziemy się w trudnej sytuacji. To jest właśnie ten system bezpieczeństwa, który gwarantuje nam możliwość swobodnego rozwoju – mówił minister.

Szef MON podziękował także żołnierzom za ich wzorową służbę. Wyróżnił ich okolicznościowymi listami gratulacyjnymi. - Służąc na Łotwie zdobywacie niezbędne kompetencje. Udowadniacie, że żołnierz polski jest żołnierzem o wysokim morale, oddanym służbie i takim, który bardzo dobrze zna swoje rzemiosło. W ten sposób potwierdzamy długą historię polskiego oręża.