Zardzewiała śmierć w Bałtyku

Do akcji przystąpili żołnierze Grupy Nurków Minerów (GNM) dowodzeni przez kmdr. ppor. Jacka Barczaka z 13 Dywizjonu Trałowców. W trakcie rekonesansu zidentyfikowano zagrożenie. Okazała się nim, pochodząca w okresu II wojny światowej, niemiecka bomba lotnicza S.C. 500. W porozumieniu z Zarządem Portu Gdynia przeprowadzona została ewakuacja z zagrożonego terenu pracowników portu oraz statków handlowych.

25 maja nurkowie: mł. chor. Zbigniew Otachel i st. mat Daniel Głazik przystąpili do podkopywania bomby. Pracami kierował dowódca Zespołu Rozminowania Grupy Nurków Minerów st. bosm. Marcin Czaplewski. Po podkopaniu i przygotowaniu stropów nurkowie minerzy założyli hak, by z pomocą żurawia okrętowego podnieść bombę z dna morskiego. To zadanie dla załogi okrętu ORP Wdzydze. Marynarze podnieśli bombę i przenieśli ją na nabrzeże portowe, gdzie w gotowości czekał patrol rozminowania nr 36 z 43 Batalionu Saperów z Rozewia. Żołnierze dowodzeni przez chor. Mirosława Lazara przewieźli bombę na miejsce wysadzania, gdzie została zneutralizowana.

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym trzeba pamiętać, że „zardzewiała śmierć” może znajdować się wszędzie: w lesie, w wodzie, na plaży. W przypadku znalezienia podejrzanego przedmiotu należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie przedstawicieli policji oraz w miarę możliwości oznakować i zabezpieczyć przedmiot przed dostępem osób postronnych do czasu przybycia policji. Pod żadnym pozorem nie należy dotykać takich znalezisk. Dalej jest to już zadania dla fachowców - odpowiednio przeszkolonych, przygotowanych, posiadających odpowiedni sprzęt, jednym słowem: dla SAPERÓW.

Tekst: kmdr ppor. Jacek Barczak, mjr Radosław Bernaciak