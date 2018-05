Dzień Weterana z piłkarzami

Teraz piłkarzom w mundurach marzy się start na przyszłorocznych wojskowych igrzyskach w Chinach. Mecz z Chrobrym inauguruje etap budowy kadry na ten turniej. Jednak, aby nasza reprezentacja walczyła w Chinach, tak jak w Omanie, gdzie zajęła dziewiątą lokatę, musi przebrnąć przez kwalifikacje europejskie. – Do eliminacji zostało zgłoszonych sześć reprezentacji. Niestety, nasza zbyt późno oficjalnie zgłosiła akces. Jesteśmy na liście rezerwowej, ale czynimy starania, by Międzynarodowa Rada Sportu Wojskowego zgodziła się na nasz udział w kwalifikacjach – mówi ppłk Sebastian Krasoń z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, który był oficerem odpowiedzialnym za reaktywowanie w 2016 roku reprezentacji Wojska Polskiego w piłce nożnej.

REKLAMA

Nowi do reprezentacji

Od turnieju w Omanie reprezentacja Wojska Polskiego na otwartych boiskach nie rozegrała żadnego meczu. – Na spotkanie z Chrobrym powołałem 10 zawodników, którzy grali w Omanie i 14 nowych, którzy niedawno wstąpili do wojska – mówi st. chor. sztab. Tomasz Mucha, pierwszy trener reprezentacji Wojska Polskiego. Niestety, m.in. z powodu kontuzji, do Głogowa nie mogą przyjechać wszyscy piłkarze, którzy grali w Omanie. – To wcale nie oznacza, że drzwi do reprezentacji są dla nich zamknięte. Nadal są oni w kręgu zainteresowań sztabu szkoleniowego – dodaje chorąży.

Chorąży Mucha od lat współpracuje z Chrobrym Głogów i cieszy się, że klub zdecydował się sportowo uczcić święto weteranów. Dzień przed meczem piłkarze z kadry WP odbędą jeden trening. – Na treningu i podczas meczu mają szansę pokazać się z jak najlepszej strony nowi kandydaci do gry w reprezentacji – podkreśla chorąży. – Chcemy być gotowi do walki o awans na igrzyska w Chinach. Piłkarze udowodnili, że są w stanie odnosić sukcesy na arenie międzynarodowej – dodaje ppłk Krasoń.

Sztab szkoleniowy reprezentacji będzie też wypatrywał kandydatów do kadry podczas II Mistrzostw Wojska Polskiego w Piłce Nożnej, które w dniach 17–22 czerwca odbędą się w Żaganiu. Część drużyn, które wezmą w nich udział przygotowuje się teraz na specjalnych zgrupowaniach. Ponieważ piłkarskie mistrzostwa nie są włączone do współzawodnictwa w sporcie powszechnym w Siłach Zbrojnych RP trenerzy nie mogą powołać tych wszystkich zawodników, których by chcieli. – Mamy nadzieję, że ta sytuacja się zmieni i wówczas rywalizacja o medale mistrzostw WP będzie cieszyć się większym zainteresowaniem – przyznaje chorąży Mucha.

Mecz Wojsko Polskie kontra Chrobry (dziewiąta pozycja w rozgrywkach I ligi) rozpocznie się o godz. 17 na głównej płycie głogowskiego stadionu.

Święto żołnierzy, którzy służyli na misjach

Organizatorami obchodów Dnia Weterana w Głogowie są miejscowy klub sportowy Chrobry i głogowski oddział Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Podczas uroczystości turniej rozegra także drużyna młodzieżowa Chrobrego U-19 z reprezentacją 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Odbędą się też zawody strzeleckie na symulatorze o puchar komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie oraz wystawa sprzętu wojskowego. Mieszkańcy Głogowa będą mogli obejrzeć pojazdy militarne z okresu II wojny światowej, jak i współczesne. W budynku klubowym Chrobrego czynna będzie wystawa broni czarnoprochowej, będzie można także obejrzeć ekspozycję zdjęć poświęconą udziałowi głogowian w wojskowych misjach poza granicami kraju. Z kolei z placu Sapera w rajd rowerowy wyruszą cykliści.

– Program obchodów Dnia Weterana jest bardzo bogaty. Cieszę się, że do uatrakcyjnienia tego święta zaproszono piłkarzy z Czarnej Dywizji i reprezentacji Wojska Polskiego. Inicjatywę Chrobrego bardzo pochwalam i polecam naśladowanie pomysłu działaczy tego klubu przez inne, z klubami ekstraklasy na czele – mówi ppłk Sebastian Krasoń.