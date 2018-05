Jesteśmy Wam wdzięczni za Waszą gotowość i poświęcenie

Oficerowie i Żołnierze! Szanowni Weterani!

W Polsce 29 maja obchodzimy dzień poświęcony żołnierzom, którzy pełnili i pełnią misje w różnych częściach świata w ramach sił pokojowych i kontyngentów stabilizacyjnych. Polacy od lat uczestniczą w tych działaniach, są cenieni i chwaleni za swój wysoki profesjonalizm, odnoszą sukcesy na polu walki oraz w pracy na rzecz pokoju i bezpieczeństwa na terenach zagrożonych wojną. Bośnia, Kosowo, Irak, Afganistan i inne zapalne punkty na mapie świata znaczą szlak polskich weteranów.

To część naszej odpowiedzialności za społeczność międzynarodową, ale także wielki dowód poświęcenia polskich żołnierzy. Udział w misjach pokojowych zawsze wiąże się z ryzykiem i zagrożeniami. To nie tylko długotrwała rozłąka z rodziną, ale także narażenie zdrowia i życia. Dlatego pragnę wyrazić moje najgłębsze uznanie i szacunek dla wszystkich weteranów. Wielu odniosło rany, często oznaczające trwały uszczerbek na zdrowiu. Pamiętamy o poległych i tych, którzy zginęli w terrorystycznych zamachach.

Wszystkim należy się nie tylko wdzięczność i pamięć, ale także pomoc w powrocie do zdrowia, a rodzinom tych, którzy zginęli, właściwa opieka. Jako zwierzchnik sił zbrojnych dokładam, i będę nadal dokładał wszelkich starań, żeby tak właśnie było. Żeby odwaga i poświęcenie były docenione i uhonorowane. Zapewniam też, że będzie kontynuowana modernizacja polskiej armii, aby zwiększyć bezpieczeństwo naszych żołnierzy.

Mam w pamięci wszystkie moje spotkania z żołnierzami na misjach i z weteranami. Niedawno byłem w bazie Bagram w Afganistanie, gdzie nasze siły są obecne od prawie 16 lat. Międzynarodowe zaangażowanie Polski w sprawy pokoju i praw człowieka jest bardzo ważnym elementem naszej suwerenności, naszej obecności w strukturach Narodów Zjednoczonych i NATO, naszej pozycji w świecie. Jest istotne dla naszej przyszłości. Za to wszystko chcę dzisiaj w imieniu Rzeczypospolitej gorąco podziękować. To również dzięki Wam w Polsce stacjonują dziś sojusznicze wojska. To dzięki Wam nasz kraj otrzyma najnowocześniejszą obronę przeciwlotniczą w postaci systemu Patriot.

Drodzy Weterani, Polska jest Wam wdzięczna za Waszą gotowość i poświęcenie. Szczególne pozdrowienie kieruję do rekonwalescentów, życząc szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia. Pozdrawiam też wszystkie rodziny weteranów, dziękuję za wsparcie, którego udzielają Państwo każdego dnia swoim najbliższym pełniącym służbę Ojczyźnie. Zapewniam o swojej pamięci rodziny i bliskich żołnierzy poległych na misjach pokojowych.

Cześć i chwała bohaterom!

Tekst pochodzi z dodatku specjalnego majowego miesięcznika „Polska Zbrojna” – „Kurier Weterana”. Można go czytać także w wersji elektronicznej.