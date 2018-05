Rywalizacja na strzelnicy

Strzelali z pistoletów, karabinów, rzucali granatem. Na strzelnicy w Rembertowie odbył się XII Międzynarodowy Wielobój Strzelecki. O puchar ministra obrony narodowej rywalizowało ponad 300 osób – żołnierze, policjanci, ochroniarze, a także cywile, którzy pasjonują się strzelectwem. Aż dwie drużyny reprezentowały także Batalionową Grupę Bojową NATO.

W zawodach, które w sobotę odbyły się na strzelnicy w Rembertowie wzięło udział 76 czteroosobowych drużyn. – Jedynym warunkiem, który uczestnik zawodów musiał spełnić to umiejętność posługiwania się bronią. Tu nie ma czasu na naukę – mówi Andrzej Domański, prezes Bractwa Strzeleckiego SALWA, organizatora imprezy. – Poza tym każdy, kto chciał spróbować swoich sił w zawodach, musiał wykazać się nie lada refleksem. – To już 12 edycja imprezy, więc mamy pewną renomę. W tym roku limit miejsc wyczerpał się w tydzień od ogłoszenia naboru – podkreślił.

Do rywalizacji przystąpiło wiele osób, które z bronią mają styczność na co dzień. Wśród nich byli m.in. przedstawiciele wojska, policji, straży miejskiej, służby więziennej, a także cywile, których pasją jest strzelanie. – Pasjonujemy się strzelaniem, bierzemy udział w tych zawodach od kilku lat, jest to świetna okazja, aby sprawdzić swoje umiejętności – mówi ppor. Paweł Miernik z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, który razem z kolegami z wojsk operacyjnych startował w drużynie „Ćwicz oko i dłonie w ojczyzny obronie”. – Po prostu trzeba zadać sobie w życiu jedno bardzo ważne pytanie: co się lubi robić, a potem zacząć to robić. Ja lubię strzelać, więc tu jestem – dodał Paweł Marciniak z drużyny „Snajper” Garwolin.