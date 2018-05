Gala konkursu o żołnierzach wyklętych

1765 prac plastycznych, filmowych i literackich wpłynęło na V Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych. Wzięli w nim udział uczniowie z Polski, obu Ameryk, Azji i Australii. Dziś, w 70. rocznicę śmierci pułkownika Witolda Pileckiego, odbyła się gala finałowa. Puchary wręczył zwycięzcom wiceminister MON, Sebastian Chwałek.

Konkurs odbywał się w 12 kategoriach. Dzieci ze szkół podstawowych klas 1–3 musiały przygotować pracę plastyczną dotyczącą żołnierzy wyklętych. Uczniowie starsi, z klas 4–7, mieli do wyboru wykonanie pracy plastycznej lub projektu serii znaczków pocztowych. Młodzieży ze szkół gimnazjalnych organizatorzy zaproponowali napisanie utworu poetyckiego, komiksu lub nakręcenie filmu poświęconego żołnierzom wyklętym. Osoby uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych musiały z kolei wykazać się pomysłowością, przygotowując plakat lub serię znaczków pocztowych. Konkurs adresowany był też do osób osadzonych w aresztach śledczych. Tu zadaniem była praca plastyczna lub projekt znaczków pocztowych.

Prace trzeba było przysyłać do organizatora – Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego. Wpłynęło ich w sumie 1765. Dziś, w 70. rocznicę śmierci pułkownika Pileckiego, odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie. – Konkurs dotyka trudnej tematyki żołnierzy wyklętych. Formacji zapomnianej, ludzi, którzy przez lata byli wymazywani z książek do historii. Nie wolno nam było mówić o ich czynach, bohaterstwie, poświęconym zdrowiu i życiu. Jednak do konkursu zgłosiła się młodzież z całego świata, Polacy i przedstawiciele naszej Polonii rozrzuceni na wszystkich kontynentach – mówił Sebastian Chwałek, sekretarz stanu w MON. Wiceminister podkreślił, że data gali nie jest przypadkowa. – Dziś mija 70. rocznica śmierci pułkownika Witolda Pileckiego. Bohatera, który powinien być wzorem dla wszystkich młodych Polaków – mówił minister Chwałek.