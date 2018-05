„Kurier Weterana” – lektura nie tylko dla uczestników misji

Męstwem, odwagą i poświęceniem w pełni zasługują na największe uznanie. Weterani i ich rodziny. Nie możemy zostawić ich samych. Jesteśmy im winni wsparcie, szacunek i zaangażowanie w propagowanie ich postaw. Oni swą rolę już odegrali, a po powrocie z misji często muszą znaleźć sposób na odnalezienie się w prozie życia. Nie jest to łatwe zadanie – doświadczenia i wspomnienia przywiezione z pola walki są jak bagaż, który muszą nieść każdego dnia. Jako społeczeństwo możemy sprawić, by ów bagaż był bardziej znośny, lżejszy. A przede wszystkim, by mogli na nowo funkcjonować po traumie, jaką przeżyli. Ważne jest wsparcie na wielu polach – socjalnym, medycznym, zawodowym. To także wsparcie dla rodzin żołnierzy poległych na misjach poza granicami kraju.

Wojskowy Instytut Wydawniczy od wielu lat intensywnie wspiera środowisko weteranów. Redakcja co roku przygotowuje specjalne wydanie „Kuriera Weterana” z okazji ich święta, ale nie tylko, ponieważ miejsce dla naszych bohaterów jest zarezerwowane w niemal każdym wydaniu miesięcznika „Polska Zbrojna”, a także w pozostałych pismach wydawanych przez WIW. Gorąco zapraszamy do lektury „Kuriera”, który przygotowaliśmy dzięki zaangażowaniu naszych dziennikarzy i Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa. W tej publikacji znajdziecie Państwo wiele interesujących wywiadów, m. in. z Markiem Łapińskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, o powinnościach państwa wobec weteranów, z gen. bryg. Wiesławem Kukułą, dowódcą wojsk obrony terytorialnej, o wzajemnym wsparciu oraz korzystaniu z doświadczeń i umiejętności weteranów, a także z Mariuszem Pogonowskim, kierownikiem Zespołu Wsparcia Weteranów w Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa, o randze i wartości uczestnictwa polskich weteranów w tegorocznych zawodach Invictus Games, które odbędą się już za kilka miesięcy w Australii. Ale, co najważniejsze, poprzez „Kurier Weterana” mówią do Państwa również sami weterani, np. płk pil. Łukasz Piątek, dowódca III zmiany PKW Kuwejt, który opowiedział nam, co czuje żołnierz wyjeżdzający na misję, o strachu, przygodzie i zadaniach, które wypełniają żołnierze. Publikacja jest także przewodnikiem po misjach, w których brali i biorą oni udział, jak również poradnikiem i źródłem informacji o tym, gdzie weterani znajdą pomoc psychologiczną i prawną. Na deser polecamy historię pani Agnieszki Pasko, która doświadczenia z misji w Afganistanie wykorzystała w pracy z młodzieżą i otworzyła Centrum Edukacji Mundurowej, liceum ogólnokształcące, którego uczniowie przechodzą szkolenia przygotowujące do pracy w służbach mundurowych.

Szanowni Weterani!

Pragniemy złożyć Wam ciepłe życzenia z okazji Święta Weterana – siły, wytrwałości i szerokiego strumienia wsparcia, a także zapewnić Was o naszej pamięci. Zawsze będziemy Was wspierać, żyjemy waszymi historiami i czujemy się zaszczyceni, że możemy mieć swój udział w propagowaniu Waszego bohaterstwa! Słowa te kierujemy również do Waszych bliskich, świadków i uczestników Waszej codzienności.