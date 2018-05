Jak kupować skutecznie i szybko

To nie jest pytanie „czy”, ale „kiedy” powstanie Agencja Uzbrojenia. Jesteśmy w takim momencie modernizacji sił zbrojnych, że musimy zrobić ten krok do przodu – mówił Michał Jach, szef sejmowej Komisji Obrony Narodowej na konferencji „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic”. Tematem przewodnim debaty był dylemat, jak skutecznie i szybko wdrażać zaawansowane technologie.

Konferencja połączona z wystawą pt. „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic” to jedna z najstarszych tego typu imprez w Polsce. Jest bowiem organizowana przez Zarząd Targów Warszawskich już od czternastu lat. Tematem przewodnim tegorocznej edycji, która odbyła się dzisiaj w Warszawie, były plany rządu dotyczące utworzenia Agencji Uzbrojenia.

Michał Jach, szef sejmowej Komisji Obrony Narodowej przekonywał, że Polska nie ma innego wyjścia. – To nie jest pytanie „czy”, ale „kiedy” powstanie Agencja Uzbrojenia. Jesteśmy w takim momencie modernizacji sił zbrojnych, że musimy zrobić ten krok do przodu – mówił. Poseł Prawa i Sprawiedliwości wyjaśniał, że Polska jest jednym z nielicznych krajów w NATO, który nie ma skonsolidowanej instytucji odpowiedzialnej za zakupu nowego sprzętu i uzbrojenia wojskowego, a szereg mniejszych i większych podmiotów w to zaangażowanych. – Inspektoraty, departamenty, oddziały, zespoły... Tego jest za dużo – przekonywał Michał Jach.