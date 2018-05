Wojska specjalne świętują

List do żołnierzy skierował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. „Wielokrotnie udowodniliście, że jesteście godni tradycji swoich wielkich poprzedników”, napisał szef MON-u.

Obecnie wojska specjalne tworzy ok. 3 tys. żołnierzy, którzy służą w pięciu jednostkach: Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu, Formozie w Gdyni, GROM-ie w Warszawie i Gdyni, Nilu w Krakowie i Agacie w Gliwicach. Ponadto, podczas wykonywania zadań specjalsi współpracują z 7 Eskadrą Działań Specjalnych z Powidza, która operacyjnie – na czas ćwiczeń i misji, podlega dowódcy KWS. Jak mówił gen. bryg. Marchwica w wywiadzie dla portalu polska-zbrojna.pl może się to w przyszłości zmienić, bo w WS trwają prace nad utworzeniem odrębnego komponentu lotniczego. W przyszłym roku w strukturze WS powstanie jeszcze jedna jednostka: Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych w Lublińcu.

Każda z jednostek specjalizuje się w prowadzeniu innego rodzaju działań, dzięki czemu wojska specjalne są przygotowane do wykonywania najtrudniejszych misji o różnym charakterze. Operatorzy mogą działać w powietrzu, na lądzie i w wodzie. Są gotowi do prowadzenia operacji w kraju i za granicą, w każdej szerokości geograficznej i strefie klimatycznej.

Żołnierze WS wiele razy udowodnili, że są perfekcyjnie wyszkoleni. Komandosi brali udział w różnych misjach m.in. na Haiti, w Zatoce Perskiej, na Bałkanach, w Iraku i Afganistanie. Obecnie żołnierze WS biorą udział w misjach szkoleniowych w Iraku i Afganistanie oraz w misji Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym – PKW Sophia.

Do najważniejszych sukcesów WS zaliczyć należy m.in. udział polskich operatorów w misji w Afganistanie. To właśnie tam specjalsi likwidowali składy amunicji i materiałów wybuchowych talibów, zatrzymywali najgroźniejszych przestępców i uwalniali zakładników z rąk rebeliantów. Do sukcesów WS zalicza się także pełnienie dyżuru bojowego w ramach Sił Odpowiedzi NATO w 2015 roku. Obecnie specjalsi przygotowują się do kolejnego takiego wyzwania w 2020 roku. Dowództwo zbudowane na bazie krakowskiego DKWS będzie gotowe do kierowania operacjami specjalnymi na całym świecie. – Dyżur w 2020 roku będzie skomplikowaną operacją. Jeszcze żaden kraj nie mierzył się z takim zadaniem, do jakiego obecnie się szykujemy – mówił w wywiadzie gen. Marchwica. Polacy będą mogli dowodzić działaniami połączonymi wojsk specjalnych w konflikcie o dużej skali. – Pod naszym dowództwem będzie nawet do kilku tys. żołnierzy – mówił dowódca KWS. W dyżurze SON w 2020 roku, poza oficerami z DKWS, wezmą udział zespoły wydzielone z jednostek: Komandosów, Nila, Formozy i 7 eds.