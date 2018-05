Centralne obchody Dnia Weterana

Pokazy sprzętu wojskowego, musztry paradnej i walki wręcz, występy zespołów artystycznych oraz konferencja naukowa i uroczysty apel – to główne punkty centralnych obchodów Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa, które od 27 do 29 maja odbędą się w Kielcach. Weźmie w nich udział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

– Zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu. Przygotowaliśmy wiele atrakcji – mówi płk Paweł Chabielski, komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, jednostki, w której szkolą się żołnierze, zanim wyjadą na zagraniczną misję. Organizatorem obchodów jest Centrum Weterana oraz Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, które współpracowały z innymi instytucjami MON i Sił Zbrojnych RP. W uroczystościach weźmie udział około 600– 700 osób z całego kraju.

– W poprzednich latach Dzień Weterana obchodziliśmy we Wrocławiu, Szczecinie, Bydgoszczy, Warszawie i Giżycku – mówi Tomasz Kloc, prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju. I przypomina, że gdy w 2012 roku weszła w życie ustawa o weteranach, która wprowadziła to święto, weteranom zależało, aby co roku świętować w innym mieście. – Wtedy zauważają nas i doceniają różne lokalne społeczności – podkreśla Tomasz Kloc.