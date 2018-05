Terytorialsi tłoczą krew do systemu

Główne wydarzenia odbędą się w Białymstoku, Ciechanowie, Lublinie, Olsztynie i Rzeszowie, gdzie Terytorialsi będą osobiście zachęcać do oddawania krwi. Zbiórce krwi, towarzyszyć będą mini-festyny rodzinne organizowane wspólnie z innymi służbami mundurowymi. Rozstawione zostaną tzw. „białe miasteczka”, w wyznaczonych miejscach będzie można wykonać podstawowe badania zdrowotne takiej jak EKG, badania poziomu cukru we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego – jednym z głównych założeń KRWIOOBIEGU TERYTORIALSA jest bowiem propagowanie idei zdrowego stylu życia. Krwioobieg Terytorialsa to również propagowanie idei transplantacji w ramach kampanii „Twoje TAK ma znaczenie”.

Szczegóły wydarzeń organizowanych przez brygady OT:

1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej zbiórkę krwi realizować będzie w godz.: 15:00 – 18:00 na Stadionie Lekkoatletycznym BOSIR w Białymstoku i tam też odbędą się główne wydarzenia. Brygada dodatkowo będzie prowadziła zbiórkę w regionalnych RCKiKach w Białymstoku, Suwałkach, Łomży i Hajnówce. Oprócz wydarzeń zaplanowanych w ramach ogólnopolskiego programu, na uczestników tego wydarzenia czeka m.in. Bieg Krasnala – zorganizowany dla dzieci do 10 r. życia, w ramach konkursów rodzinnych.

2 Lubelska Brygada OT organizuje swe wydarzenie w godz. 14:00 – 18:00 na Placu Litewskim w Lublinie, dodatkowo krew będzie można oddać w RCKIKach w Puławach, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Chełmie, Lubartowie i Białej Podlaskiej. Brygada ta, w planowanych wydarzeniach uwzględniła również element oddania czci mamą – poprzez występ dzieci z przedszkola nr 87 w Lublinie.

3 Podkarpacka Brygada OT zbiórkę krwi i główne wydarzenia organizuje na Bulwarach Rzeszowskich, swe wydarzenia zaplanowała w godz. 9:00-15:00. Krew będzie można oddać także w lokalnych RCKiKac w Rzeszowie, Stalowej Woli, Dębicy, Przemyślu i Sanoku. Również w tej brygadzie pojawi się wiele atrakcji towarzyszących temu wydarzeniu.

4 Warmińsko-Mazurska Brygada OT wydarzenia organizuje w godz.: 9:00 – 15:00 na Plaży Miejskiej nad Jeziorem Ukiel w Olsztynie i to właśnie tam odbędą się wszystkie przedsięwzięcia.

5 Mazowiecką Brygadę OT znaleźć tego dnia będzie można na Placu Jana Pawła II w Ciechanowie, w godz. 10:00 – 15:00. Oprócz zbiorki krwi i wydarzeń zawartych w programie, w wydarzeniu będzie brał udział również klub motocyklowy „Stell Rozes MC Ciechanów”.

O projekcie KRWIOOBIEG TERYTORIALSA

„KRWIOoBIEG Terytorialsa” jest strategicznie ważnym projektem dla Wojsk Obrony Terytorialnej, wynika to oczywiście z misji formacji jaką jest „obrona i wspieranie lokalnych społeczności”. Głównymi celami projektu są poprawa bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju, zwiększenie ilości krwi w systemie oraz ilości osób gotowych do alarmowego oddania krwi na wypadek zdarzeń kryzysowych. Realizacja projektu wpłynie również na kształtowanie zdrowego stylu życia żołnierzy i ich rodzin, na kształtowanie postaw prospołecznych zgodnych z misją formacji, a także przyczyni się do zbudowania zależności i powiązań z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za krwiodawstwo i transplantologię.

W ramach projektu planowane jest zwiększenie liczby honorowych dawców krwi o 2 000 każdego roku, co oznacza, że do systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa wpłynie dodatkowe 1 000 litrów krwi rocznie. Na wypadek zdarzeń kryzysowych, w gotowości do alarmowego oddania krwi będzie pół tysiąca żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W zakresie transplantologii w ramach projektu planuje się dotrzeć do 100% żołnierzy WOT z informacją dotyczącą świadczeń woli dawców narządów.

Założenia organizacyjne do sprawnej realizacji projektu zakładają, że w każdej kompanii lekkiej piechoty jeden z żołnierzy jest koordynatorem HDK. Zadaniem tego żołnierza jest dbanie o utrzymanie systemu oddawania krwi, będzie on też odpowiadał za planowe akcje krwiodawstwa, a w przypadku nagłego zapotrzebowania na krew – organizację akcji alarmowych. Dodatkowo będzie on też organizował współpracę z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za idę krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Tekst: ppłk Marek Pietrzak