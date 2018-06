Węgry – bratanek i sojusznik

Kluczowym sojusznikiem Węgier w sferze bezpieczeństwa są USA. Dlatego Budapeszt jest zainteresowany obecnością Amerykanów w Europie i partnerstwem transatlantyckim. Ale Węgrzy mają też dobre relacje z Polską. Współpracują między innymi z Polską Grupą Zbrojeniową, która zapowiedziała nawet otwarcie w tym roku stałego przedstawicielstwa na Węgrzech.

Siły lądowe Węgier liczą 10 900 żołnierzy i ok. 30 tys. rezerwistów, a lotnictwo 5600 żołnierzy, natomiast dowództwo i siły pomocnicze to ok. 8500 ludzi. Armię, która od 2004 roku jest zawodowa, wspiera ok. 5 tys. ochotników Obrony Terytorialnej, których w 2026 roku ma być 20 tys.

W 2015 roku na wyposażeniu węgierskiej armii były: 32 czołgi, 1123 transportery opancerzone, 300 jednostek artylerii holowanej i 65 wielozadaniowych wyrzutni rakietowych. Siły zbrojne dysponowały także 12 śmigłowcami i 35 samolotami. Węgrzy starają się zastępować sprzęt poradziecki zachodnim, dlatego wypożyczyli od Szwecji (do 2026 roku) 12 myśliwców SAAB JAS 39 Gripen. Jednak reszta samolotów bojowych to radzieckie MiG-29, a samoloty transportowe to An-26. Ostatnio węgierskie MON kupiło od Rosjan 4 zmodernizowane MiG-i.

Tegoroczne wydatki na obronę zostały określone na sumę 1,7 mld dolarów, co stanowi 0,95 proc. PKB. Przy czym 30 proc. tej kwoty zostało przeznaczone na zaopatrzenie i modernizację sił zbrojnych. Węgrzy powoli zwiększają budżet obronny: w 2017 roku wynosił on 1,21 mld dolarów, czyli 0,94 proc. PKB, a w 2022 roku ma on osiągnąć poziom 1,4 proc. PKB. Postulowany przez Sojusz poziom wydatków na obronę w wysokości 2 proc. PKB Węgry planują osiągnąć w 2026 roku.