„Zoom na proobronność” rozstrzygnięty

Zdjęcia ze szkolenia chemicznego, nauka musztry, zajęcia taktyczne – to jedne z wielu tematów, jakie na swoich fotografiach uwiecznili uczestnicy konkursu „Zoom na probronność”. Do organizatorów wpłynęło w sumie ponad 130 zdjęć i kilkanaście filmów. – Mieliśmy trudny wybór, bo prace były na bardzo wysokim poziomie – podsumowali członkowie jury.



Kamil Andrzej Misiak - Jednostka Strzelecka 1006 Płońsk

Organizatorem konkursu było Biuro do Spraw Proobronnych MON. Tegoroczna edycja konkursu była trzecią z kolei. – Cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, ale to naturalne, bo coraz więcej osób angażuje się w szerzenie szeroko pojętej edukacji obronnej. Swoje prace przysłali do nas uczniowie klas wojskowych, członkowie organizacji proobronnych, ale też studenci biorący udział w szkoleniu Legii Akademickiej – mówi Magdalena Rochnowska, zastępca dyrektora biura, przewodnicząca kapituły.

Niestety, kilka z prac komisja musiała odrzucić już na samym początku. Głównie dlatego, że umundurowanie młodzieży przedstawionej na zdjęciu było niezgodne z obowiązującymi przepisami. – Konkurs promuje wychowanie proobronne i postawy patriotyczne, dlatego nie mogliśmy przymknąć oka na łamanie przepisów. Wielka szkoda, że autorzy zdjęć o tym nie pomyśleli, bo zdjęcia tematycznie i artystycznie były bardzo dobre – zauważa płk Mariusz Rutkowski, jeden z członków kapituły konkursowej.