Niecodzienna wizyta

Na zaproszenie dowódcy, generała brygady doktora Dariusza Parylaka, pancerną brygadę odwiedzili przedstawiciele władz samorządowych. Dla wielu z nich była to pierwsza wizyta w świętoszowskiej jednostce. Zaproszeni goście nie mieli wcześniej możliwości zobaczyć jednostki wojskowej od środka, spędzić kilka godzin wśród żołnierzy i zapoznać się ze specyfiką ich służby.

Dzień dla odwiedzających rozpoczął się w świętoszowskim Klubie Wojskowym, gdzie dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc) przywitał zaproszonych gości – Witam Państwa serdecznie i cieszę się, że wyraziliście chęć poznania specyfiki naszej służby, właśnie tutaj, w macierzystej jednostce. Zdaję sobie sprawę, że kilka godzin to zdecydowanie za mało, żeby przybliżyć Wam wszystko co nas dotyczy. Ja i moi żołnierze dołożymy jednak wszelkich starań, żeby ta wizyta była niezapomnianym przeżyciem, a za razem stanowiła wstęp do kolejnych.

Po przywitaniu przybyłych gości, generał brygady doktor Dariusz Parylak, przedstawił kierowniczą kadrę jednostki, krótko omawiając zadania, które są realizowane przez poszczególne osoby. Następnie oficer Sekcji Współpracy Cywilno – Wojskowej, kapitan Karolina Maćkowiak, wprowadziła przedstawicieli władz samorządowych w strukturę, zadania oraz wyposażenie pancernej brygady. Zaprezentowane zdjęcia i filmy dotyczące wszystkich pododdziałów świętoszowskiej jednostki wywarły niemałe wrażenie na oglądających. Każdy z zaciekawieniem oczekiwał kolejnych slajdów prezentacji, które przedstawiały żołnierzy zarówno podczas codziennej służby, szkoleń poligonowych, czy ćwiczeń w kraju, jak i za granicą. Prezentowane treści, dodatkowo wzbogacone szczegółowym omówieniem, stanowiły niemałą atrakcję dla zebranych w sali Klubu Wojskowego.