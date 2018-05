Formoza Challenge 2018

Zbliża się najciekawsze wydarzenie biegów terenowych sezonu 2018! Formoza Challenge to cykl imprez, które nie są tylko i wyłącznie ekstremalnym biegiem z przeszkodami dla każdego. To przede wszystkim pokonanie toru przygotowanego przez komandosów morskich Formozy.

Cykl rozpoczyna się 9 i 10 czerwca 2018 r w podpoznańskich Obornikach na specjalnie przygotowanym Torze Motocrossowym. 29 lipca miłośnicy mocnych wrażeń spotkają się na plaży w Ustce, zaś 9 września amatorzy mocnych biegowych wrażeń spotkają się na Tankodromie w Bornym Sulinowie. We wszystkich imprezach na śmiałków czeka wiele formatów na dwóch dystansach 5 i 10 km. Komandosi nie zapomnieli także o najmłodszych, organizując Formoza Kids. Jedno jest pewne – nie zabraknie wojskowego klimatu, błota, wody i kilkudziesięciu przeszkód. Hasłem jednostki i zarazem biegu jest „Nigdy nie zostawiamy swoich”. W takim klimacie wystartują uczestnicy – wspierając siebie na trasie.

- Formoza Challenge to przede wszystkim dobra zabawa z wojskowym drylem dla wszystkich. Przeszkody, które współprojektują komandosi J.W Formoza, dedykowana strefa Formozy ze strzelnicą, prezentacja sprzętu tej i innych jednostek, które gościnnie uczestniczą w naszym biegu – mówi Aleksander Rosa, przedstawiciel organizatora. - Formoza Challenge to także impreza dla całej rodziny – luźna forma festynu z ostrą rywalizacją w tle zachęca do odwiedzania nas przez całe rodziny – dorośli mogą sprawdzić się w wielu formatach i dystansach - dodaje.