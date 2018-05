108 twardzieli na mecie Ultramaratonu Kaszubskiego

III KRS Ultramaraton Kaszubski rozegrał się w miejscowości Przywidz koło Gdańska. zawodnicy rywalizowali na pętli o długości 25 Mm. W zależności od wybranej konkurencji, pokonywali ją jednokrotnie, dwukrotnie lub czterokrotnie. Trasa biegła głównie wokół Jeziora Przywidzkiego położonego na Pojezierzu Kaszubskim. Najdłuższy dystans – 100 Mm (185,2 km) – zdecydowało się pokonać 20 biegaczy, ale do mety dobiegło 14 z nich. Na trasę o długości 50 mil morskich wyruszyło 26 zawodników, z których do celu dotarło 23. Natomiast 25 mil pokonało 71 ultramaratończyków – wszyscy, którzy stanęli na starcie.

Na najdłuższym dystansie najlepiej z trudami trasy poradził sobie st. szer. Jędrzej Rynkiewicz, strzelec – ratownik medyczny z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. 30-letniemu zawodnikowi pokonanie 100 Mm zabrało 20 godz. 55 min 33 s. Przed rokiem w pierwszym starcie w Ultramaratonie Kaszubskim szeregowy z giżyckiej jednostki biegł o ponad siedem godzin dłużej – uzyskał czas 28 godz. 23 min 59 s i zajął 11. miejsce. – Cieszę się, że udało mi się znacznie poprawić wynik i wygrać. To mój największy sukces w karierze – mówi st. szer. Jędrzej Rynkiewicz.

Zwycięzca biegu na 100 Mm prowadzenie objął na drugiej pętli. Pierwszą, z czasem 4 godz. 32 min 3 s, ukończył na drugim miejscu. Wówczas prowadził Tadeusz Wojdasiewicz z Kępic, który 25 Mm pokonał w 4 godz. 24 min 29 s. Jednak st. szer. Jędrzej Rynkiewicz lepiej rozłożył siły od rywala. Wojdasiewicz rozpoczął rywalizację zbyt szybko i zapłacił za to dużą cenę – na mecie był dopiero dziewiąty. Tymczasem Rynkiewicz kolejne 75 mil pokonał w 14 godz. 55 min 59 s., co zapewniło mu ostateczne zwycięstwo. O 34 min 2 s. gorszy czas uzyskał Noga. Trzecim zawodnikiem, ze stratą ponad trzech godzin do prowadzącego, był Dariusz Darowski z Klubu Biegacza 366 Witunia.

St. szer. Jędrzej Rynkiewicz przyznał, że duży wpływ na jego sukces miało rozpoznanie trasy podczas startu w Ultramaratonie Kaszubskim w 2017 roku. – Teraz wiedziałem, jak mam rozłożyć siły. W niektórych miejscach przyspieszałem, w innych zwalniałem. Dobrze też przygotowałem się od strony logistycznej – podkreśla zwycięzca biegu na 100 Mm. Szeregowy przyznał, że doświadczenia niezbędne do pokonywania ekstremalnego biegu zebrał w marcu podczas II Setki Komandosa. – Pod koniec biegu na 100 km w Lublińcu osłabłem. Na mecie byłem siódmy. Tym razem zachowałem siły na końcówkę – dodaje szeregowy z giżyckiej jednostki.

Na starcie do biegu na 100 Mm wraz z 16 mężczyznami stanęły cztery kobiety. Na mecie zameldowały się w komplecie. Dwie z nich w klasyfikacji open sklasyfikowano w pierwszej szóstce. Piąta była Izabela Dziedzic z Gdańska, a szósta Monika Hryniewiecka z Rumi. Agnieszka Poradowska z Karczewka zajęła 10. miejsce, a Marika Dyrcz ze Sławna 13.

Dedykacja dla komandosów

– Zawody w Przywidzu rozgrywano w czasie obchodów rocznicy walk pod Monte Cassino, w których brali też udział polscy komandosi z 1 Samodzielnej Kompanii Commando. Ten fakt chciałem uczcić w imprezie organizowanej przez specjalsów z Formozy – mówi Mirosław Sprenger, pracownik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. I uczcił efektownym zwycięstwem w biegu na 50 Mm. – Dużo trenowałem przed tym biegiem. Za ciężką pracę jest nagroda. Dzięki szczęściu, bo nie zgubiłem się na trasie, i dobremu przygotowaniu uzyskałem niezły czas – podkreśla pracownik IPN, który od 2014 roku pokonuje ultramaratony. – Reprezentuję Start Nakło nad Notecią. Do tej pory startowałem w dwunastu biegach na dystansie powyżej 42 km 195 m. Tylko jednego z nich nie ukończyłem z powodu kontuzji – opowiada Mirosław Sprenger.

Zwycięzca ultramaratonu na dystansie 50 Mm (ponad 92 km) do mety dobiegł w 7 godz. 46 min 8 s. – Bieg rozpocząłem spokojnie. Do 35–36 kilometra biegłem na drugiej pozycji. Po wyprzedzeniu lidera nie oddałem już prowadzenia do samej mety – relacjonuje pracownik IPN-u. Mirosław Sprenger na mecie wyprzedził o blisko godzinę Andrzeja Kowalika z Opola. Trzeci był Przemysław Ziemianin z Gdyni, który 50 Mm pokonał w 9 godz. 5 min 3 s.

W biegu na 50 mil morskich startowały trzy panie i wszystkie ukończyły bieg. Najlepszy czas – 11 godz. 55 min 34 s – uzyskała Hanna Sypniewska z Grupy Wataha – Łączy nas Bieganie. W klasyfikacji open zajęła 20. miejsce.

46 kilometrów w niespełna 3,5 godziny

Najkrótszy dystans w ramach tegorocznego Ultramaratonu Kaszubskiego – 25 mil morskich – wygrał Paweł Tomeczkowski z Rumi. 46,3 km pokonał w 3 godz. 28 min 12 s. Drugie miejsce zajął Krzysztof Wilmont ze Słupska, który do zwycięzcy stracił 4 min 52 s. Trzeci, z czasem 3 godz. 39 min 36 s, był Bartosz Aleksandrowicz z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Z 11 kobiet, które wystartowały na trasie 25 mil, najlepiej spisała się Dorota Kaczmarek ze Straszyna. W klasyfikacji open zajęła 12. pozycję – biegła 4 godz. 20 min 21 s. Na 13. miejscu uplasowała się Nadieżda Laszczyk z Redy, a na 16. Jagoda Kubiak z Wejherowa.

Trzecią edycję Ultramaratonu Kaszubskiego zorganizowali: Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjno-Sportowe Formoza i Jednostka Wojskowa Formoza przy współudziale Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Zielona Brama” w Przywidzu. Pierwszy Ultramaraton Kaszubski odbył się w 2016 roku. Rywalizację na trzech dystansach ukończyło 56 zawodników, z czego tylko pięciu dotarło do mety biegu na 100 Mm. W ubiegłym roku ultramaraton cieszył się już większą frekwencją. Dystans 100 Mm pokonało 16 zawodników, 50 Mm – 27 i 25 Mm – 58.

Wyniki

100 mil morskich (185,2 km)

1. Jędrzej Rynkiewicz (15 Giżycka Brygada Zmechanizowana / Runners Team Kętrzyn) – 20 godz. 55 min 33 s

2. Witold Noga (biegowyswiat.pl) – 21 godz. 45 min 1 s

3. Dariusz Darowski (Klub Biegacza 366 Witunia) – 24 godz. 39 min 58 s

4. Grzegorz Skierka (Sławno) – 26 godz. 10 min 7 s

5. Izabela Dziedzic (Klub Biegacza 366 Witunia) – 26 godz. 55 min 43 s

6. Monika Hryniewiecka (Rumia) – 27 godz. 27 min 30 s

50 mil morskich (92,6 km)

1. Mirosław Sprenger (Start Nakło nad Notecią) – 7 godz. 46 min 8 s

2. Andrzej Kowalik (Opole) – 8 godz. 42 min 48 s

3. Przemysław Ziemianin (Gdynia) – 9 godz. 5 min 3 s

4. Maciej Zakrzewski (Rumia) – 9 godz. 20 min 37 s

5. Marek Talar (Dąbrówka Leśna) – 9 godz. 44 min 57 s

6. Aleksander Sobieraj (Grupa Biegowa Walim) – 9 godz. 57 min 4 s

25 mil morskich (46,3 km)

1. Paweł Tomeczkowski (Rumia) – 3 godz. 28 min 12 s

2. Krzysztof Wilmont (Słupsk) – 3 godz. 33 min 4 s

3. Bartosz Aleksandrowicz (31 Baza Lotnictwa Taktycznego / Altom Gniezno) – 3 godz. 39 min 36 s

4. Robert Skorupski (Stopa Słupsk) – 3 godz. 42 min 40 s

5. Marcin Uber (Decathlon Przymorze Team) – 3 godz. 47 min 39 s

6. Grzegorz Józefczyk (Wejherowo) – 3 godz. 50 min 9 s