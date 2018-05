Jubileusz Huty Stalowa Wola

– Dziś Huta Stalowa Wola to przede wszystkim przedsiębiorstwo, które produkuje na rzecz Wojska Polskiego świetne produkty. Uzyskują one najlepsze opinie żołnierzy i dowódców Wojska Polskiego. Produkty, którymi szczycimy się za granicą. HSW to firma, marka, to wysoka jakość – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej w Stalowej Woli.