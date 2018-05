Projekt Wojownik

REKLAMA

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, które jest organizatorem projektu, zaprasza żołnierzy na spotkania raz w miesiącu. Pierwsze z cyklu odbędzie się 25 maja w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Kolejne są planowane w Giżycku, Gdyni, Szczecinie, Rzeszowie, Łasku, Świętoszowie i na koniec roku w Krakowie. W spotkaniach może wziąć udział każdy uczestnik misji, także żołnierze będący już w rezerwie. Chętni powinni zgłosić chęć uczestnictwa do osób zajmujących się sprawami weteranów w jednostkach wojskowych lub wysłać swoje zgłoszenie za pośrednictwem strony Projekt Wojownik na Facebooku. Uczestnictwo jest bezpłatne.

Podczas zajęć żołnierze wezmą udział w treningach z mieszanych sztuk walki, tzw. MMA (Mixed Martial Arts), które będą prowadzić czołowi polscy zawodnicy walczący w najlepszej na świecie federacji UFC, czołowej europejskiej federacji KSW (Konfrontacja Stylów Walki) oraz mistrzowie innych federacji. To jednak nie wszystko. – Podczas treningów odbędą się także zajęcia z psychologii sportu i zasad prawidłowego żywienia. Będzie też można posłuchać o motywacji w sporcie i służbie wojskowej – mówi pomysłodawca projektu.

Gwiazdą majowego spotkania będzie Łukasz „Juras” Jurkowski, mistrz KSW z 2004 roku, zawodnik MMA i komentator sportowy. O motywacji w służbie wojskowej opowie natomiast st. kpr. Tomasz Rożniatowski, weteran poszkodowany w misji w Afganistanie. Żołnierz podczas służby na IX zmianie PKW pod Hindukuszem stracił lewą rękę. – Dołączyłem do projektu, ponieważ trenuję sporty walki i mam nadzieję, że swoją postawą i determinacją do osiągnięcia celu zarażę innych ludzi. Pokażę, że jeśli się czegoś bardzo chce, to można osiągnąć każdy cel – mówi st. kpr. Rożniatowski. – Tomek jest postacią nietuzinkową. Zaprosiłem go do udziału w tym projekcie, bo doskonale potrafi zmotywować innych. Mnie też motywuje i inspiruje – przyznaje płk Głuszczak. – To chłopak, który mimo nieszczęścia, które go spotkało podniósł się i może być wzorem dla wielu osób. Zajmuje się sportem, pisze teksty piosenek i prozę, teraz przygotowuje się też do udziału w Invictus Games, igrzyskach w Sydney – dodaje. Weteranów wspiera także Dominik Grabowski, znany jako „Doniu” (członek zespołu Ascetoholix), raper z Poznania, który wraz ze st. kpr. Rożniatowskim napisał i nagrał piosenkę, która będzie promować projekt.

Patronat honorowy nad „Projektem Wojownik” objął minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.