Kontradmirał Krzysztof Jaworski dowódcą COM-DKM

Minister Obrony Narodowej podjął decyzję o zmianach kadrowych w strukturach dowodzenia Marynarki Wojennej RP. Na stanowisko dowódcy Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego wyznaczył dotychczasowego dowódcę 3 Flotylli Okrętów kontradmirała Krzysztofa Jaworskiego.

Uroczystość objęcia dowodzenia Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego i zdania obowiązków dowódcy 3 Flotylli Okrętów rozpocznie się uroczystym apelem, który odbędzie się przed okrętem-muzeum ORP Błyskawica we wtorek, 22 maja, o godzinie 9:00. Podczas uroczystości oddany zostanie osobisty salut armatni oraz odbędzie się defilada pododdziałów COM-DKM i 3. FO. Następnie kontradmirał Krzysztof Jaworski na pokładzie okrętu szkolnego ORP Wodnik wyjdzie na morze, gdzie podczas parady okrętów pożegna się z gdyńską Flotyllą. W uroczystości wezmą udział między innymi Dowódca Generalny RSZ generał broni Jarosław Mika i zastępca Dowódcy Operacyjnego RSZ generał brygady dr inż. pil. Tadeusz Mikutel.

Kontradmirał Krzysztof Jerzy JAWORSKI urodził się 5 czerwca 1966 roku w Gdyni. W 1985 roku rozpoczął studia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej. Po jej ukończeniu, w 1990 roku, został skierowany do 3. Flotylli Okrętów do 2. dywizjonu Okrętów Rakietowych na pierwsze stanowisko służbowe, dowódcy działu rakietowo-artyleryjskiego na ORP „Metalowiec”, przechodząc kolejno wszystkie szczeble dowodzenia do dowódcy ORP „Hutnik” w latach 1994 - 1997.

Następnie do 2001 roku zajmował stanowiska w sztabie dywizjonu: oficera flagowego i zastępcy dowódcy dywizjonu-szefa sztabu. Kolejne stanowiska to szef Sekcji Operacyjnej w Sztabie 3. Flotylli Okrętów i starszy specjalista Oddziału Operacyjnego Zarządu Operacji Morskich N-3 Sztabu MW. W marcu 2007 roku objął stanowisko dowódcy dywizjonu Okrętów Rakietowych.

W 2010 roku został skierowany do służby w Zespole Asystenta Szefa Sztabu Generalnego ds. Marynarki Wojennej w Sztabie Generalnym WP w Warszawie. Dwa lata później, w 2012 roku, wrócił do Gdyni, na stanowisko Szefa Oddziału Szkolenia Dowództw i Ćwiczeń w Dowództwie Marynarki Wojennej. W 2013 roku pełnił obowiązki na stanowisku szefa sztabu w pionie zastępcy dowódcy ds. wsparcia NATO Training Mission (NTM-A) w Afganistanie. Po powrocie z misji rozpoczął służbę w Zarządzie Uzbrojenia Inspektoratu MW Dowództwa Generalnego RSZ, po czym, w czerwcu 2014 roku, skierowany został na podyplomowe studia polityki obronnej w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie (USA). Po ukończeniu studiów, w sierpniu 2015 roku, objął obowiązki szefa Sztabu 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Decyzją Ministra Obrony Narodowej, z dnia 2 maja 2016 roku, został wyznaczony na stanowisko dowódcy 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. 29 listopada 2016 roku, na pokładzie historycznego niszczyciela ORP Błyskawica, z rąk Prezydenta RP Andrzeja DUDY, odebrał nominację na stopień kontradmirała. Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 1185 z dnia 25 kwietnia 2018 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy Centrum Operacji Morskich- Dowództwa Komponentu Morskiego.

Oprócz dyplomu AMW, legitymuje się również dyplomami: podyplomowych studiów dowódczo – sztabowych w Akademii Dowódczej Marynarki Wojennej w Newport, USA, studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej, podyplomowych studiów polityki obronnej w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie oraz kursów: Przeszkolenia Oficerów Szczebla Operacyjno – Taktycznego w Akademii Marynarki Wojennej i Planowania Operacyjnego w Akademii Obrony Holandii.

Kontradmirał Krzysztof Jaworski został odznaczony m.in.: „Brązowym Krzyżem Zasługi", srebrnym medalem „Za Długoletnią Służbę”, dwukrotnie „Gwiazdą Afganistanu”, złotymi medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, a także medalem NATO ISAF.

Jest żonaty i ma dwóch synów. Lubi podróżować, czynnie uprawia biegi na długich dystansach. Interesuje się literaturą marynistyczną, szczególnie z okresu I i II wojny światowej.