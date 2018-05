Dowódca Korpusu Północny-Wschód w Elblągu

W Dowództwie Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód trwają przygotowania do ćwiczenia pk. „Saber Strike-18”. W środę uczestniczył w nich dowódca Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód.

Żołnierze Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód (DWDP-W) przygotowują się do czekającej ich pod koniec bieżącego roku certyfikacji. Jednym z etapów przygotowań był, zakończony pod koniec kwietnia, trening sztabowy pk. "Amber Bridge-18". Kolejny etap to udział w ćwiczeniu pk. "Saber Strike-18", które rozpocznie się pod koniec maja. Będzie to najważniejsze do chwili obecnej ćwiczenie, w którym wezmą udział żołnierze dowództwa.

W ramach przygotowań do ćwiczenia w dniach 15–16 maja w Pułku Wsparcia Dowodzenia DWDP-W odbyła się synchronizacja mająca na celu skoordynowanie działań elementów, które podczas ćwiczenia będą podporządkowane dowódcy Wielonarodowej Dywizji. Obok żołnierzy dowództwa brali w niej udział również przedstawiciele Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód, dowódca 7 Brygady Zmechanizowanej z Czech płk Jiři David, zastępca dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej płk Bogdan Rycerski, szef sztabu litewskiej Brygady "Żelazny Wilk" ppłk Aurelijus Motiejunas, dowódca 11 Mazurskiego Pułku Artylerii płk Robert Matysek, a także przedstawiciele innych jednostek biorących udział w ćwiczeniu, w tym amerykańskiej 1 Dywizji Piechoty. W środę, 16 maja, działanie żołnierzy biorących udział w synchronizacji obserwował również dowódca Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód gen. broni Manfred Hofmann, któremu towarzyszył zastępca szefa sztabu korpusu ds. operacyjnych gen. bryg. John E. Novalis II.