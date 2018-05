Artylerzyści na ćwiczeniu Flaming Thunder-18

Żołnierze dywizjonu wykonują zadania ogniowe ze strzelaniem amunicją bojową na wezwanie z pola walki. Ogień wywołują żołnierze państw członkowskich NATO: Litwini, Niemcy, Estończycy, Łotysze, Holendrzy, Amerykanie, Chorwaci, Francuzi oraz Kanadyjczycy otrzymując celny ogień z armatohaubic Dana. Wysunięci obserwatorzy dywizjonu obsługują strzelania wykorzystując procedury „call for fire” wykonywane przez artylerie państw sojuszniczych. Jednocześnie punkt kierowania ogniem dywizjonu współpracuje z obserwatorami innych narodowości.

REKLAMA

Wspólne ćwiczenia to niepowtarzalna okazja do wymiany doświadczeń węgorzewskich artylerzystów z artylerią państw NATO, które pozwalają zweryfikować praktyczną realizację procedur wezwania wsparcia ogniowego, relacje dowodzenia, organizację łączności z oczekiwaniami współczesnego pola walki. Ponadto dzięki stosowaniu procedury „cross training” jest szansa poznania struktur organizacyjnych, zasad bezpieczeństwa oraz doprowadzenia do zgrania relacji wsparcia ogniowego pomiędzy poszczególnymi wojskami państw NATO.

Tekst: mjr Michał Kijewski, mjr Rafał Ługiewicz