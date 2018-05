„Ślązak” do końca roku

Jak dowiedział się portal polska-zbrojna.pl, rozmowy zmierzają ku końcowi i wszystko wskazuje na to, że zakończą się w czerwcu. – Zakres prac przewiduje dokończenie prób postojowych, przeprowadzenie prób morskich i prób zdawczo-odbiorczych – wyjaśniają przedstawiciele departamentu komunikacji i marketingu PGZ S.A. Zapewniają jednocześnie, że jednostka powinna zostać przekazana wojsku już za kilka miesięcy. – Prace powinny zostać zakończone do końca 2018 roku – deklaruje PGZ.

PGZ Stocznia Wojenna to spółka, która powstała na bazie majątku upadłej Stoczni Marynarki Wojennej. Został on kupiony przez PGZ (ale bez „Ślązaka”) pod koniec ubiegłego roku za około 220 mln zł. Okręt nie mógł być częścią umowy sprzedaży upadłej spółki, gdyż jego właścicielem jest polska armia. – Wartość okrętu zgodnie z umową ubezpieczenia szacuje się na 629 845 700 zł plus 75 015 722 euro za dostawy armatorskie – informuje ppłk Robert Wincencik, rzecznik prasowy Inspektoratu Uzbrojenia MON.

ORP „Ślązak” ma być okrętem patrolowym. Jednostka ma 95 m długości i 13 m szerokości oraz 1800 t wyporności, ma rozwijać prędkość około 30 w. i będzie uzbrojona w 76-milimetrową armatę OTO Melara, dwa 30-milimetrowe działka Marlin-WS, cztery wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych krótkiego zasięgu Grom oraz cztery wielkokalibrowe karabiny maszynowe 12,7 mm.

Odrodzenie stoczni

Przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej zapewniają, że PGZ Stocznia Wojenna radzi sobie z każdym miesiącem coraz lepiej. Już teraz spółka ma w swoim portfelu zamówień m.in. uczestnictwo w konsorcjum budowy okrętu ratowniczego „Ratownik” oraz (wspólnie ze Stocznią Remontową Nauta S.A.) remont ORP „Piast”, budowę platformy okrętu Signals Intelligence (SIGINT) dla Szwedzkiej Marynarki Wojennej, remont okrętu ORP „Śniardwy” oraz modernizację okrętu ORP „Lublin”.

To jednak nie wszystko. – PGZ SW została zaproszona do realizacji kilku innych kontraktów, w tym modernizacji okrętów: ORP „Xawery Czernicki”, ORP „Kościuszko”, ORP „Arctowski”+++ oraz budowy okrętu wsparcia logistycznego „Supply” – informują przedstawiciele departamentu komunikacji i marketingu PGZ S.A.

Plany PGZ wobec trójmiejskiej stoczni są imponujące i zakładają, że spółka będzie mieć status „Stoczni pierwszego wyboru dla Marynarki Wojennej RP i Centrum Modernizacji w ramach realizacji programów morskich Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP”.