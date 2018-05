W boju i w potrzebie krwi nie szczędząc...

Główna część kampanii to cykl akcji w ostatniej dekadzie maja, które odbędą się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie i w ośmiu oddziałach RCKiK w Rzeszowie oraz za zgodą Dowódcy 21 BSP w jednostkach wojskowych 21 Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w dniach od 22 do 31 maja 2018 roku. Ponadto w dniu 26 maja do kampanii przyłączą się żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Wszyscy uczestnicy kampanii otrzymają dedykowane certyfikaty potwierdzające udział w akcji oraz okolicznościową pieczątkę wbijaną do legitymacji honorowego dawcy krwi.

Autor tekstu: Grzegorz Skakowski

Polska Zbrojna obięła patronat medialny nad akcją „W boju i w potrzebie krwi nie szczędząc...”