Saperzy zdali egzaminy na 6

10 maja w trakcie prac ziemnych przy budowie gazociągu na ul. Leszczynowej w Toruniu odkryto pięć bomb lotniczych, które pochodzą z czasów II wojny światowej. W pobliskiej szkole odbywał się egzamin maturalny, który natychmiast przerwano.

Ewakuowano ok. 50 mieszkańców pobliskich domów oraz 850 uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 23 i Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. Maturzystom odwołano popołudniowe egzaminy ustne. Ulica została zamknięta na odcinku od Mocarskiego do Szosy Lubickiej. Wezwano patrol rozminowania nr 14 z 2 Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego. Saperzy pod dowództwem d-cy patrolu st. chor. szt. Radosława Balmowskiego dokonali sprawdzenia terenu i ostatecznie wywieźli na poligon pięć 100-kilogramowych bomb lotniczych. Były to radzieckie bomby lotnicze FAB-100. Saperzy zakończyli działania około godziny 15.00.

Do załadunku bomb wykorzystano pojazd specjalny Jelcz 862 HIAB, którego operator - st. szer. Mikołaj Paczkowski z batalionu drogowo-mostowego, bezpiecznie umieścił bomby na pojeździe saperskim.